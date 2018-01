Abusi su 150 minorenni | lo scandalo che ha travolto la ginnastica Usa

: Il processo contro Larry Nassar, l'osteopata del Michigan accusato di abusi sessuali su più di 150 ragazze, si è co… - lifegate : Il processo contro Larry Nassar, l'osteopata del Michigan accusato di abusi sessuali su più di 150 ragazze, si è co… - SimoneMattei9 : RT @Eurosport_IT: Ha abusato di oltre 150 ragazze e ragazzi negli ultimi decenni: Larry #Nassar rimarrà in carcere per tutta la vita. #Nass… - 6Incognito : RT @R_Albanesi: L'ex medico della nazionale USA di ginnastica è stato condannato a un minimo di 40 anni per abusi su 150 ginnaste, spesso s… - antodelprino : La testimonianza di #SimoneBiles, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016. Una delle vittime degli abusi… - gp_wilde : RT @R_Albanesi: L'ex medico della nazionale USA di ginnastica è stato condannato a un minimo di 40 anni per abusi su 150 ginnaste, spesso s… -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) “Mi hanno permesso di diventare campionessa nazionale diritmica, ma ho subito intimidazioni everbali. Per non parlare dei problemi fisici, dovuti all’eccessivo logorio di allenamenti durissimi. Proprio per guarire dai problemi a un’anca fui mandata dal dottor Larry Nassar, il medico ufficiale delle federazione Usa di. Per il primo appuntamento, mi disse di mettermi un paio di short senza mutandine. Mi sembrò molto strano, ma era un dottore rinomato e io ero poco più di una bambina. Cominciò a massaggiarmi le gambe e rapidamente mise le mani in mezzo alle cosce per poi entrare dentro di me. Rimasi rigida e confusa e non capii bene che cosa fosse successo”. Il racconto di Jessica Howard, prima ginnasta statunitense per tre anni consecutivi (dal 1999 al 2001), è uno dei tanti che hanno aperto la scatola nera su un mondo considerato da sempre lontano dalle ...