Abusi al liceo Massimo | il prof va ai domiciliari

Roma - al liceo dei gesuiti prof pedofilo arrestato per Abusi su un'alunna 15enne Video : Quando i poliziotti sono andati ad arrestarlo per aver compiuto atti sessuali con minorenne nella casa dove abita con la compagna e il figlio, non ha opposto resistenza. Ho fatto una stupidaggine, avrebbe detto agli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Viminale che lo portavano via, ammettendo di aver avuto rapporti intimi con un'allieva. Da ieri, Massimo De Angelis, #professore di italiano e latino 53enne di lungo corso ...

Liceo Massimo Roma - prof. ammette Abusi su studentessa : “Ero innamorato - rapporto consenziente. Chiedo scusa” : “È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato un rapporto consenziente“. Si è difeso così davanti al gip Massimo De Angelis, il professore del Liceo Massimo arrestato a Roma per violenza sessuale ai danni di una sua alunna quindicenne. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia in carcere a Regina Coeli, l’uomo ha ammesso ...

Roma - insegnante arrestato per Abusi su alunna. Gli studenti del Liceo Massimo : “Ci hanno detto di non parlare” : Gli studenti e i genitori dei ragazzi del Liceo Massimo a Roma rispondono alle domande dei giornalisti sull’arresto di un professore per abusi su una minore. A far scattare le indagini è stata la denuncia dei genitori della ragazza che – dopo aver letto alcuni messaggi sul suo telefonino – insospettiti dallo strano comportamento a scuola e nei loro confronti, sono arrivati a scoprire quanto stava accadendo. L’istituto ...

