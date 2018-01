: I film van rivisti in sala coi vecchi sempre. Causa fame post-proiezione non ho purtroppo identificato né quella ch… - EugeneWinthrop : I film van rivisti in sala coi vecchi sempre. Causa fame post-proiezione non ho purtroppo identificato né quella ch… - VolpiRosanna : @liviozeta67 @gobboveroefiero @enrico100 @16dicembre1899 Beh capiamoli. Vivono di ricordi come le vecchie dive mess… - scoopscoop6 : 5 vecchi film per ragazzi da trasformare in serie tv - IamBross : 5 vecchi film per ragazzi da trasformare in serie tv -

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Di recente è spuntata fuori la notizia che la trilogia diiniziata nel 1992 dedicata al team di hockey Mighty Ducks potrebbe trasformarsi in unatv. Nel progetto sarebbero anche coinvolti gli autori originali. Se scavate bene nella vostra infanzia probabilmente vi ricordate di cosa stiamo parlando, da noi il primofu tradotto come Stoffa da campioni e ha come protagonista Emilio Estevez che veste i panni di Gordon Bombay, un ex avvocato di successo con alle spalle un trascorso nell’hockey che si ritrova da allenare una pessima squadra giovanile che ovviamente trionferà. Ilrientra nel filone sia dei classici sport movie all’americana, in cui gli underdog, gli ultimi della classe, mettono la testa a posto e battono i più forti (e di solito spocchiosi) mescolando riscatto sociale e sportivo, sia in quello deiper. Siamo sicuri che se andiamo a scavare ...