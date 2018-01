24 Ore Daytona 2018 | Grand American | che spettacolo Fernando Alonso per la vittoria

24 Ore di Daytona 2018 : anteprima corsa - orari Tv e info streaming Video : La stagione dei motori [Video]si apre sul circuito Speedway, in Florida, con il lungo weekend della #24 Ore di Daytona, primo appuntamento valido per il campionato IMSA WeatherTech Sports Car Championship: inizio gara sabato 27 alle 20.40 orario italiano le ore 14.40 locali, fine gara previsto esattamente allo stesso orario del giorno dopo. Giunta alla 56esima edizione la storica corsa di Daytona Beach è uno degli eventi automobilistici più ti ...

Fernando Alonso : “Corro a Daytona per prepararmi al Mondiale 2018 di F1. 24 Ore di Le Mans? Ne stiamo discutendo” : “Il mondo delle corse non è solo la F1”. E’ questa la frase ben stampata nella mente del due volte campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo Fernando Alonso. Lo spagnolo, a differenza dei suoi colleghi, si preparerà alla prossima stagione nel Circus gareggiando in altre categorie intenzionato a raggiungere un traguardo prestigioso come la Tripla Corona (riconoscimento a chi ha vinto il GP di Monaco ...

Fernando Alonso : “Pronto per la 24 Ore di Daytona : mi sento come un novellino - ricordo gli inizi in F1” : Fernando Alonso ha incominciato il conto alla rovescia verso la 24 Ore di Daytona in programma nel weekend del 27-28 gennaio. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si cimenterà in una corsa di durata, test importante in vista della 24 Ore di Le Mans e della sua rincorsa verso la Tripla Corona. L’asturiano è molto chiaro alla vigilia dell’evento: “Le nuove cose sono impegnative e sono probabilimente le più divertenti ...

Fernando Alonso si lancia verso la 24 Ore di Daytona! Il sogno della vittoria è vivo - per entrare nella leggenda : Cresce l’attesa attorno a Fernando Alonso che nel weekend del 27-28 gennaio sarà impegnato nella 24 Ore di Daytona, una delle gare di durata più prestigiose al mondo ed evento che apre ufficialmente la stagione automobilistica. Lo spagnolo scenderà in pista con quasi un mese di vantaggio su tutti i colleghi di Formula Uno e questo potrebbe anche aiutarlo in vista della stagione del riscatto a bordo della McLaren ma per il momento gli occhi ...

24 Ore Daytona 2018 - come vederla in tv e Diretta Streaming? Fernando Alonso cerca l'impresa da leggenda : L'evento sarà trasmesso in Diretta streaming su IMSA.com e RadioLeMans.com e in Diretta LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Daytona sono indietro sei ore rispetto a noi). SABATO 27 ...

F1 - Alonso pronto per la 24 Ore di Daytona : TORINO - Fernando Alonso è pronto scendere in pista per la 24 ore di Daytona. Ormai mancano solo cinque giorni all'atteso appuntamento. E la sua squadra, la United Autosports, vuole piazzarsi tra le ...

24 Ore Daytona 2018 - come vederla in tv e Diretta Streaming? Ferando Alonso cerca l’impresa da leggenda : La 24 Ore di Daytona è uno degli eventi automobilistici più importanti negli Stati Uniti d’America, già ribattezzata Grand American. Si tratta della corsa di durata per eccellenza sul suolo a stelle e strisce, una grande tradizione per tutto il pubblico al pari della 500 Miglia di Indianapolis. La stagione dei motori si apre ufficialmente con questo evento che mai come quest’anno avrà grande seguito anche in Europa vista la presenza ...

24 Ore Daytona 2018 – Fernando Alonso a caccia dell’impresa! Lo spagnolo verso il sogno della Tripla Corona : Fernando ALonao vuole entrare nella leggenda dei motori riuscendo a vincere non soltanto in Formula Uno ma anche in altre categorie. Il due volte Campione del Mondo aveva cercato di far saltare il banco all’ultima 500 Miglia di Indianapolis ma era stato tradito dal suo motore. Ora la sfida è sulle corse di durata, sempre con l’obiettivo di fare un passo in avanti verso la mitologica Tripla Corona. L’asturiano ha già ...

24 Ore di Daytona 2018 : nei test Alonso è 12° - Nasr davanti a tutti : In cima alla classifica dei tempi dei test in preparazione per la 24 Ore di Daytona 2018 c'è una vecchia conoscenza della F1, Felipe Nasr. Il pilota brasiliano ex Sauber ha fermato il cronometro sull'...

Fernando Alonso in crescita verso la 24 Ore di Daytona : 12° nei test - Felipe Nasr ha il miglior tempo : Fernando Alonso si sta preparando scrupolosamente per la 24 Ore di Daytona che si correrà il 27-28 gennaio. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, che utilizzerà la gara sul circuito statunitense in preparazione della 24 Ore di Le Mans, si è comunque ben comportato nei tanti test che si sono svolti in questi giorni. Nell’ultimo, il pilota della Ligier JS P 217 (team United Motorsport) ha chiuso in dodicesima posizione con il tempo ...

Alonso carico per la 24 Ore di Daytona : "Non temo la notte' : Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si sta cercando di adattare alle particolarità di una 24 Ore e la prova di Daytona non è fine a se stessa: l'obiettivo è naturalmente quello di farsi ...

Fernando Alonso carico per la 24 Ore di Daytona : “Non temo la notte - difficoltà per il traffico. E la preparazione fisica…” : Fernando Alonso si avvicina a grandi passi alla 24 Ore di Daytona, sua prima gara stagionale e prima endurance della vita. Tra tre settimane sarà impegnato sul circuito statunitense e intanto in questi giorni ha testato la vettura e il tracciato. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si sta cercando di adattare alle particolarità di una 24 Ore e la prova di Daytona non è fine a se stessa: l’obiettivo è naturalmente quello di farsi ...

24 Ore Daytona 2018 : quando si corre? Programma - orari e tv : La 24 Ore di Daytona non è mai stata così attesa in Europa come quest’anno. La corsa di durata che si disputa sull’anello della Florida apre la stagione delle grandi competizioni automobilistiche e da sempre riscuote grande fascino oltreoceano. Su uno dei circuiti più affascinanti degli Stati Uniti d’America, la 24 Ore di Daytona offre sempre tanto spettacolo ed è molto avvincente. Al via grandi campioni tra cui Fernando ...