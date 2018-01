Your Personal James | PMI innovativa che opera nello sviluppo di nuove tecnologie | sceglie

Yours Customised - Il programma di personalizzazione firmato Mini : Nel corso del 2018, per diversi modelli della sua gamma, la Mini renderà disponibile il nuovo programma di personalizzazione denominato Yours Customised. In pratica la Casa britannica offrirà al cliente la possibilitrà di rendere unica la propria vettura, scegliendo il design di determinati dettagli: dagli inserti per i supporti laterali ai side scuttle, dalla modanatura della plancia lato passeggero ai battitacco illuminati a Led, ai proiettori ...