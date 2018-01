RALLY DI MONTECARLO 2018 / Streaming video e diretta tv : Neuville domina lo shakedown (Mondiale WRC) : diretta RALLY di MONTECARLO 2018, info Streaming video e tv. Inizia oggi il mondiale Wrc 2018 ci attendiamo grandi emozioni al Principato di Monaco: sarà ancora Ogier contro tutti?.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:49:00 GMT)

Rally di Montecarlo 2018 / Streaming video e diretta tv - percorso - vincitore - orario (Mondiale WRC) : diretta Rally di Montecarlo 2018, info Streaming video e tv. Inizia oggi il mondiale Wrc 2018 ci attendiamo grandi emozioni al Principato di Monaco: sarà ancora Ogier contro tutti?.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:00:00 GMT)

Rally WRC Montecarlo - caccia a Ogier. I temi del mondiale 2018 al via : Tutti a caccia di Sebastien Ogier. E' il cinque volte iridato di Gap il pilota da battere anche nell'edizione 2018 del mondiale Rally che scatta mercoledì da Montecarlo con lo shakedown. Su una ...

WRC 2018 - Rally di Monte-Carlo : tutte le tappe in programma : Il conto alla rovescia è ormai giunto agli sgoccioli, il campionato del mondo Rally 2018 sta per partire con il più classico degli appuntamenti, il Rally di Montecarlo al quale sono iscritti 68 equipaggi. In questa sua 45a edizione gli appuntamenti del mondiale targato ...

WRC 2018 : da Montecarlo riparte il mondiale rally - info diretta tv streaming : Prenderà il via giovedì 25 gennaio il mondiale di rally 2018 che, come di consueto, si apre con il prestigioso appuntamento del rally di Montecarlo. Sulle strade del Principato i piloti del WRC si contenderanno la vittoria nel primo appuntamento stagionale e cercheranno punti importanti per la classifica. WRC 2018: Sebastien Ogier a caccia del sesto trionfo L’86a edizione del rally di Montecarlo, prova d’apertura del World rally Championship ...

Rally - Mondiale 2018 : tutti i piloti italiani al via. Eddie Sciessere ed Enrico Brazzoli iscritti in WRC2 e WRC3 : Al suo fianco ci sarà un navigatore di esperienza come Flavio Zanella, che lo aiuterà a mettersi alla prova con i migliori piloti del mondo. L'altra presenza fissa sarà quella di Enrico Brazzoli , ...

Rally - Mondiale 2018 : tutti i piloti italiani al via. Eddie Sciessere ed Enrico Brazzoli iscritti in WRC2 e WRC3 : Manca pochissimo all’inizio del Mondiale 2018 di Rally. Il sipario su un’altra stagione entusiasmante sarà alzato come sempre a Montecarlo. L’attesa è tanta e tra le analisi della vigilia una parentesi la merita l’Italia. Chiariamo subito. Non ci saranno piloti italiani al via del Mondiale WRC, la classe regina. È oramai un’abitudine, destinata probabilmente a durare ancora per molto. In WRC2, però, un italiano ...

WRC 2018 - Rally di Monte-Carlo : uno sguardo dal monte : Finalmente riparte il mondiale Rally 2018 e come consuetudine comanda sarà il Principato di Monaco ad ospitare l'evento con il quale il WRC si appresta a riaprire le danze! Lo scorso anno dopo una ...

Toyota presenta la Yaris WRC 2018 : ... rispettivamente con Latvala ed Esapekka Lappi, a cui quest'anno si aggiungerà l'estone Ott Tanak, lo scorso anno sulla Ford Fiesta del team M-Sport. Powered by automoto.it

WRC 2018 - Loeb pronto a tornare : correrà tre gare del Mondiale : Sebastien Loeb tornerà nel 2018 al volante della Citroen C3 WRC, per competere in 3 round del Mondiale rally, su fondi sia sterrati che asfaltati. La notizia arriva a seguito della decisione di ...

WRC Ogier con M-Sport anche nel 2018 : 'Confermare sia Sébastien che Elfyn è una brillante notizia per la squadra' , ha dichiarato Malcolm Wilson , Team Principal di M-Sport. 'Da tempo abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo, e ...