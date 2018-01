Windows 10 Fall Creators Update installato sul 75% dei PC

Windows 10 Fall Creators Update - la prima fase di distribuzione giunge al termine : Rilasciato lo scorso 17 Ottobre dove per l’occasione Microsoft ha svelato anche la seconda edizione di Surface Book 2, la major release di Windows 10 codificata come Fall Creators Update (1709) ha raggiunto la fase conclusiva della distribuzione e per Microsoft ora risulta essere pienamente disponibile e installabile su ogni dispositovo presente al mondo compatibile con Windows 10. In pratica si è quindi conclusa la prima fase di distribuzione ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile la build 16299.192 : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tabet con a bordo Windows 10 nella variante Fall Creators Update. La build, numerata 16299.192, non introduce novità ma soltanto alcune correzioni di bug e piccoli miglioramenti: Addresses issue where event logs stop receiving events when a maximum file size policy is applied to the channel. Addresses issue where printing an Office Online document in Microsoft ...