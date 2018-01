WhatsApp non consegna messaggi | cosa verificare

WhatsApp - bufala buono IKEA : non aprite quel messaggio Video : Di bufale e #truffe su #WhatsApp ne spuntano di nuove ogni settimana, sempre sotto forma di catena di Sant'Antonio quando si tratta in particolare di presunti regali, bonus, sconti e quant'altro. Lo scopo non è mai quello dichiarato ovviamente, anche perchè le aziende che vengono citate nei messaggi in realta' non c'entrano proprio nulla e non stanno facendo marketing in tal maniera. Chi mette in giro queste bufale su WhatsApp, Messenger, ...

WhatsApp - la truffa del messaggio che non disattiva l’applicazione - ma si introduce ovunque : Occhio al messaggio truffa che potrebbe arrivare su Whatsapp: “Controlla le tue informazioni su Whatsapp. Il tuo account Whatsapp verrà disattivato, controlla le tue informazioni”. È tutto falso. L’allerta su Commissariato di PS On Line della Polizia Postale: non procedete né condividete, in realtà, si tratta di una truffa… Provocare una gesto istintivo nell’utente del servizio di messaggistica (utilizzato da tutti ...

WhatsApp continua a lavorare agli adesivi - ma ancora non sono pronti : WhatsApp Beta per Android si è aggiornata alla versione 2.18.21, dopo il rilascio della versione 2.18.19. La compagnia continua a lavorare agli adesivi, che saranno utilizzabili come le emoji o come le GIF animate. Al momento la funzione non è stata attivata per gli utenti, che dovranno aspettare ancora qualche settimana. L'articolo WhatsApp continua a lavorare agli adesivi, ma ancora non sono pronti è stato pubblicato per la prima volta su ...

WhatsApp - multa da 50mila euro dall’Antitrust : “Non ha informato correttamente gli utenti” : Whatsapp dovrà pagare una multa da 50mila euro all’Antitrust per non aver rispettato gli obblighi informativi nei confronti dei suoi utenti. La popolare applicazione di messaggistica (dal 2014 proprietà di Facebook) avrebbe infatti dovuto avvisare i suoi clienti del fatto che ha imposto Termini di Utilizzo vessatori. Ma non lo ha fatto. Per questo dovrà pagare ora il “il massimo edittale attualmente stabilito dalla normativa per ...

Non ha informato utenti : Antitrust sanziona WhatsApp per 50mila euro - : L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha punito la società per "inottemperanza agli obblighi informativi agli utenti": non ha pubblicato l'estratto del provvedimento che definiva ...

WhatsApp su quali telefoni non funziona più : Come mai WhatsApp non funziona ? Avete un vecchio telefono e vi siete accorti che WhatsApp non funziona più Ecco perchè WhatsApp non funziona più su alcuni telefoni.

Doppia Spunta Blu Non Funziona Su WhatsApp : Hai inviato un messaggio su WhatsApp ad un amico e non compare la Doppia Spunta blu? Ecco perché non Funziona la Doppia Spunta blu su WhatsApp Spunta blu WhatsApp non Funziona: perché? Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati al mondo per restare in contatto con amici, parenti e conoscenti in […]

Bufala numeri telefonici con prefisso 375 - 371 e non solo su WhatsApp : analisi pericolo credito chiamate - conto e carta : Torna in auge una vecchia Bufala sui numeri telefonici su WhatsApp, una catena che fa riferimento a contatti con prefisso 375, 371, ma pure 340 e 563 e chi più ne ha più ne metta ai quali non bisognerebbe rispondere. Il pericolo incalzante riguarderebbe il credito telefonico ma anche i propri dati sensibili a rischio furto, intendendo con questi quelli della carta di credito o di debito appunto ma pure del conto bancario, oltre ai propri ...

Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp - ma non potete ancora utilizzarli : Il nuovo aggiornamento della versione beta di WhatsApp, arrivata alla versione 2.18.12, porta finalmente gli adesivi nella nota app di messaggistica. L'articolo Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp, ma non potete ancora utilizzarli è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp non più disponibile su alcuni dispositivi : La società di uno dei servizi di messaggistica più utilizzati ha deciso di prendere una svolta commerciale differente a partire dal nuovo anno. Dal 1 gennaio 2018 Whatsapp non sarà più disponibile in alcuni dispositivi, mentre non verrà cancellata in tutti gli altri. Si tratta di una novità che è stata comunicata già dall'anno passato, e che ha la finalità di garantire una maggiore sicurezza nel suo servizio. Secondo quanto riportato ...

I trucchi WhatsApp che (forse) non conoscete : WhatsApp è forse l’applicazione più utilizzata in tutto il modo. Quasi tutte le persone che hanno uno smartphone lo hanno installato e lo usano quotidianamente per comunicare. Chi non conosce ormai il suo funzionamento? Quello che forse non sapete è che ci sono delle funzioni un po’ più misteriose, di cui molti sono all’oscuro. Proprio per questo abbiamo deciso di svelarvi i trucchi WhatsApp di cui forse non siete ancora a ...

WhatsApp - le novità del 2018 riguarderanno gruppi e chat ma non solo. Ecco quali Video : Il 2018 potrebbe essere un anno molto importante non solo per il lancio di nuovi #Smartphone, su tutti Samsung Galaxy S9, Huawei P11 e probabilmente tre nuovi iPhone ma anche per lo sviluppo dei sistemi di messaggistica istantanea, diventati oramai una delle forme di comunicazione preferite dagli utenti smartphone. Una delle funzioni maggiormente apprezzate, oltre alle gia' famose chiamate e Video chiamate, è il messaggio vocale, ovvero la ...

WhatsApp non funziona adesso : crash oggi 31 dicembre 2017 - Capodanno : Whatsapp improvvisamente non funziona più. crash oggi 31 dicembre 2017, per la notte di Capodanno. Come mai Whatsapp ha smesso di funzionare in questo momento in tutto il mondo. Tantissime le...