WhatsApp : arrivano tre funzioni sconosciute con nuovo aggiornamento - ecco quali : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti fra gli utenti smartphone: grazie a funzioni come le chiamate, le video chiamate e sopratutto i messaggi vocali, oramai diventati di uso comune da parte della maggior parte degli utenti per la velocità e la facilità di utilizzo. Da WhatsApp a Telegram, fino ad arrivare a Messenger di Facebook, oramai il numero di iscritti a queste applicazioni è ...

Ultimo aggiornamento WhatsApp per Android : arrivano gli adesivi Video : La famosa applicazione di messagistica istantanea #WhatsApp Messenger, che dal 2014 è entrata a far parte del gruppo Facebook Inc., fornira' una nuovissima ed interessante caratteristica nel suo prossimo aggiornamento per i dispositivi che utilizzano il sistema operativo #Android. Senza dubbio, questo aggiornamento è tra i più importanti ed interessanti degli ultimi tempi, e sicuramente rendera' felici i tanti, davvero tanti, utilizzatori di ...

Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp - ma non potete ancora utilizzarli : Il nuovo aggiornamento della versione beta di WhatsApp, arrivata alla versione 2.18.12, porta finalmente gli adesivi nella nota app di messaggistica. L'articolo Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp, ma non potete ancora utilizzarli è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Due nuove funzioni arrivano in WhatsApp e WhatsApp Business : Faceobook sa che chi si ferma è perduto, soprattutto in questo settore, e così è sempre al lavoro per portare nuove funzionalità all'interno delle sue applicazioni, soprattutto in WhatsApp e WhatsApp Business. L'articolo Due nuove funzioni arrivano in WhatsApp e WhatsApp Business è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp : dal 1° gennaio arrivano nuove funzionalità - ecco quali Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati tra i mezzi di comunicazione preferiti dai possessori di #Smartphone: se prima le telefonate o gli sms andavano per la maggiore, adesso le Videochiamate e soprattutto i messaggi vocali sono le funzioni più utilizzate dagli utenti. Di recente, gli sviluppatori di #WhatsApp, prendendo spunto da #Telegram un'altra app di messaggistica molto famosa hanno introdotto la possibilita' di ...

WhatsApp : arrivano delle belle novità per gli utenti - i dettagli Video : #WhatsApp nelle ultime settimane ha regalato tante belle novita' ai propri utenti, ma le sorprese non sono finite. La prima novita' delle scorse settimane riguarda le tanto amate registrazioni vocali. Per esprimere un concetto più complesso, i consumatori amano usare le note vocali [Video] per abbreviare i tempi. Fino ad ora l'unica pecca era quella di dover tenere premuto costantemente il tasto apposito fino a fine registrazione. Da alcuni ...

WhatsApp : arrivano delle belle novità per gli utenti - i dettagli : WhatsApp nelle ultime settimane ha regalato tante belle novità ai propri utenti, ma le sorprese non sono finite. La prima novità delle scorse settimane riguarda le tanto amate registrazioni vocali. Per esprimere un concetto più complesso, i consumatori amano usare le note vocali per abbreviare i tempi. Fino ad ora l'unica pecca era quella di dover tenere premuto costantemente il tasto apposito fino a fine registrazione. Da alcuni giorni non è ...

WhatsApp : arrivano due nuove funzioni 'segrete'? Video : #WhatsApp non smette mai di stupire attraverso i suoi aggiornamenti. Recentemente abbiamo visto l'introduzione di due nuove funzionalita' che riguardano le registrazioni vocali e la possibilita' di eliminare i messaggi inviati. Per quanto riguarda le note vocali, non sara' più necessario tener premuto l'apposito tasto [Video] per tutta la durata della registrazione, ma attraverso uno swipe verso l'alto potremmo continuare a registrare senza ...