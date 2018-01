Wall Street | previsto avvio positivo con Dow Jones verso nuovi record

Wall Street cambia rotta e perde slancio : Wall Street debole a metà giornata con il Dow Jones che scivola dello 0,14%. Sulla stessa linea lo S&P-500 , che continua la seduta con un -0,18%. In ribasso il Nasdaq 100 (-0,70%). Dal fronte macro , ...

Qualcomm in retromarcia a Wall Street dopo la multa dell'Antitrust : (Teleborsa) - Qualcomm si muove in retromarcia a Wall Street. La compagnia tech statunitense passa di mano con un calo dell'1,20%. A dare una spinta al ribasso la mega multa inflitta dall'Antitrust ...

Qualcomm in retromarcia a Wall Street dopo la multa dell'Antitrust : Qualcomm si muove in retromarcia a Wall Street. La compagnia tech statunitense passa di mano con un calo dell'1,20%. A dare una spinta al ribasso la mega multa inflitta dall'Antitrust europeo . L'...

Wall Street : attesa partenza positiva - focus su trimestrali : "Sembra di vivere in un mondo idilliaco in cui i tassi sono saliti, ma non troppo velocemente da essere giudicati un pericolo, e nessun dato al momento sembra indicare segnali di rallentamento della ...

Euro super - scintille a Wall Street : venti di guerra commerciale : Al Nasdaq +0,71% (nuovo record a 7.460,29) è andato in scena lo show di Netflix +12%: la capitalizzazione del leader dello streaming ha superato ieri i 100 miliardi di dollari, gli abbonati hanno ...

Netflix pigliatutto gli abbonati volano e a Wall Street è subito festa (La Repubblica) : Il quotidiano riporta i conti di Netflix , il colosso statunitense dello streaming. Nello scorso trimestre il gruppo ha fatto incetta di otto milioni e mezzo di abbonati in più arrivando a quota 110,6 milioni di utenti nel mondo, un numero decisamente superiore alle ...

Wall Street : Nasdaq in orbita - Netflix guida lo shopping : Nasdaq, Netflix in rally su forte crescita degli abbonati Sul tabellone elettronico del Nasdaq , nel settore dello streaming online, le azioni della Netflix, Inc. (NFLX) oggi, martedì 23 gennaio del ...

Wall Street : Nasdaq in orbita - Netflix guida lo shopping : Nasdaq, Netflix in rally su forte crescita degli abbonati Sul tabellone elettronico del Nasdaq , nel settore dello streaming online, le azioni della Netflix, Inc. (NFLX) oggi, martedì 23 gennaio del ...

Verizon debole a Wall Street nonostante i conti : (Teleborsa) - Performance debole per Verizon Communication , che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,79% rispetto alla seduta precedente. Il gruppo ha chiuso il quarto trimestre con ...

Verizon debole a Wall Street nonostante i conti : Performance debole per Verizon Communication , che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,79% rispetto alla seduta precedente. Il gruppo ha chiuso il quarto trimestre con un ...

Netflix spicca il volo a Wall Street (+10 - 2%) - mercato apprezza la trimestrale : Il big Usa della tv in streaming ha visto i risultati trimestrali salire, con una clientela sui mercati internazionali in crescita nonostante l'aumento delle tariffe. Nel dettaglio, Netflix ha chiuso ...

Netflix incanta Wall Street : conti 'bellissimi' e il titolo vola : ...annunciati e l'ottima trimestrale pubblicata ieri a mercati chiusi sono stati premiati dagli investitori internazionali che nel giro di poche ore hanno consentito al colosso della tv in streaming di ...

Wall Street cauta dopo accordo Senato su shutdown : Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, dopo i record aggiornati la vigilia e, all'indomani del voto da parte del Congresso USA allo sblocco dello shutdown con una proroga che durerà tre ...

Netflix fa record di utenti e sbanca Wall Street. Capitalizzazione boom : (Teleborsa) - Netflix fa scintille per numero di utenti e spicca il volo a Wall Street . Il colosso dei video in streaming ha annunciato ieri risultati sensibilmente superiori alle attese in termini di crescita dei clienti, soprattutto fuori dagli USA. Grazie alla pubblicazione dei numeri del trimestre, il ...