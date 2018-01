Vulcano Mayon | tre eruzioni in un giorno | fontane di lava altissime | boom per il “turismo

L’attività del Vulcano Mayon potrebbe durare mesi : le Filippine si preparano ad affrontare un’emergenza umanitaria molto grave : Il vulcano Mayon ha eruttato lava incandescente e nuvole di cenere e detriti almeno 4 volte nella giornata di mercoledì 24 gennaio, facendo crescere il numero degli abitanti costretti ad evacuare fino a oltre 74.000 e facendo temere alle autorità che l’emergenza umanitaria potrebbe durare per mesi . L’attività del Monte Mayon è iniziata oltre una settimana fa, con la cenere e le fontane di lava che raggiungono i 3 km dal cratere in un’eruzione ...

Filippine : tanta paura per l'eruzione del Vulcano Mayon - in fuga oltre 50.000 persone : Sale la paura nelle Filippine , si risveglia il vulcano Mayon . In fuga oltre 50.000 persone . tanta apprensione nelle Filippine , dove oltre 56.000 persone sono fuggite dai vari villaggi che sorgono...

Sempre più alto il numero degli evacuati in fuga dai villaggi vicino al vulcano Mayon, nelle Filippine, di cui si teme una violenta eruzione: 56mila le persone interessate, 46 i campi allestiti per ospitarle. Le ceneri emesse dal vulcano hanno raggiunto un'altezza di tre km.