Sci alpino - Lindsey Vonn : “Voglio una medaglia olimpica e il record di vittorie in Coppa del Mondo” : Allenamenti sull’Alpe Cimbra, con i compagni di squadra Ted Ligety e Tommy Ford, in Trentino, per la regina dello sci alpino Lindsey Vonn: la statunitense è alla ricerca della condizione ideale per l’appuntamento olimpico e si sta preparando al meglio sulle nevi italiane. Intervistata dall’ANSA, la discesista americana ha detto: “Ho vinto molto, ma ho ancora due grandi obiettivi che vorrei raggiungere prima di smettere ...