Volley femminile | Davide Mazzanti | “L’Italia si radunerà il 19 aprile | poi Nations League

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Busto lotta con l’Eczacibasi ma crolla a Istanbul. Serve la rimonta per volare ai quarti di finale : Busto Arsizio ha provato a lottare contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul, ha cercato di tenere testa alla corazzata turca ma alla fine ha dovuto cedere per 3-1 (29-27; 25-18; 25-27; 25-18) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importante. Lo squadrone allenato da Marco Aurelio Motta ha mantenuto il favore del pronostico e ha fatto la differenza al Burhan Felek ...

Volley : Coppa Italia A2 Femminile - domani i quarti di finale : ROMA- Le prime otto formazioni del girone di andata della Samsung Galaxy Volley Cup di A2 Femminile scenderanno in campo domani sera alle 20.30 per i quarti di finale di Coppa Italia sul campo delle ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore surclassa il Bekescsabai e ipoteca i quarti di finale : Casalmaggiore ha asfaltato il Linamar Bekescsabai per 3-0 (25-20; 25-14; 25-15) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa hanno così fatto un passo importante verso la qualificazione al turno successivo: basterà conquistare due set, nel match di ritorno in programma tra due settimane al PalaRadi, per proseguire la propria avventura ...

Volley : A1 Femminile - si separano le strade di Vesovic e Modena : Modena- Alla Liu Jo Nordmeccanica prosegue il restiling invernale. Dopo gli arrivi di Abbott , Pietersen e Mingardi e la partenza di Mina Tomic, la società del presidente Cerciello ha raggiunto l'...

Bekescsabai Casalmaggiore/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Cev Cup Volley femminile) : diretta Bekescsabai Casalmaggiore: info Streaming video e tv. Nuovo banco di prova per le ragazze di Lucchi, di ritorno dall'ennesimo KO rimediato in campioanto Serie A1.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 08:00:00 GMT)

Volley : A1 Femminile - Pesaro vince in rimonta - per la Pomì è notte fonda : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set la MyCicero parte forte, Lise Van Hecke sigla il primo ace della gara e fa 3-0 ma Drews nell'azione successiva mette a terra il primo pallone per la Pomì: 1-3. ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – 16^ giornata - le migliori italiane : Egonu infuocata - De Gennaro-Nicoletti risolutrici - Bosetti al top : Nel weekend si è disputata la sedicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del quinto turno del girone di ritorno. PAOLA Egonu. Un martello pneumatico. Novara deve sudare per battere Modena (nonostante il 3-0 sembra dire altro), a fare la differenza è il solito opposto che tira delle bordate allucinanti contro le malcapitate emiliane. Show della giovane azzurra che ...

Volley " I risultati di Pallavolo del Campionato di Serie B2 - C e D Femminile e C - D Maschile : ... Novarclean VOLLEY 24, Scuola Pallavolo Biellese U21 21, Casa della gomma San Paolo 16, Rabino sport Valchisone U21 13, Reba VOLLEY 11, Erresse Pavic 9, Bistrot 2mila8 Domodossola 8, Pallavolo Alba 5,...

Volley : A2 Femminile - ancora un cambio in vetta - ora comanda la Battistelli : I TABELLINI- LPM BAM MONDOVI' - SAVALLESE MILLENIUM BRESCIA 3-1 (27-29 29-27 25-14 25-19) LPM BAM MONDOVI': Biganzoli 11, Tonello 10, Demichelis 5, Rivero 23, Rebora 8, Bici 21, Agostino (L), Rolando, ...

Volley : A2 Femminile - Battistelli batte Chieri e vola al comando : I RISULTATI- Lpm Bam Mondovi'-Savallese Millenium Brescia 3-1 (27-29, 29-27, 25-14, 25-19) Battistelli S.G. Marignano-Fenera Chieri 3-1 (25-17, 25-23, 21-25, 25-17) Club Italia Crai-Golem Olbia 3-0 (...

Volley : A1 Femminile - vincono le grandi - classifica immutata : I TABELLINI- IMOCO Volley CONEGLIANO - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 (25-22 24-26 25-13 25-15) IMOCO Volley CONEGLIANO: Wolosz 2, Bricio 15, Melandri 14, Fabris 7, Hill 19, Danesi 4, De Gennaro (L), ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 16^ giornata : Conegliano conferma il +5 su Novara - Busto-Scandicci botta e risposta : Conegliano prosegue la prova fuga in testa al campionato e conserva i cinque punti di vantaggio su Novara. Questa è la notizia principale al termine della 16^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto Bergamo per 3-1: dopo due set in totale equilibrio, le venete si sono scatenate di fronte al pubblico e hanno concesso pochissimo alle orobiche, in piena lotta per non retrocedere. Prestazione importante da parte dei ...

Volley B2 femminile. Texcard Mondial Carpi-Caf Acli Stella Rimini 3-1 : CRONACA E COMMENTO Trasferta amara per la Stella sconfitta a Carpi per 3-1. Partita a tratti spettacolare, sempre in perfetto equilibrio. Entrambe le formazioni hanno potuto contare sull'efficacia ...