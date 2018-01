Volley | Champions League | per Novara l' esordio casalingo è vincente

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara batte il Prostejov e si rilancia verso la qualificazione. Egonu top scorer : Novara ha sconfitto l’Agel Prostejov per 3-1 (25-12; 25-13; 22-25; 25-14) nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley femminile e si rilancia verso la qualificazione ai quarti di finale della massima rassegna continentale. Ora le Campionesse d’Italia sono seconde in classifica alle spalle di Conegliano e con molta probabilità si giocheranno il pass con il Fenerbahce Istanbul, già sconfitto in Turchia nel match ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Conegliano firma l’impresa a Istanbul! Sconfitto il Fenerbahce - rimonta dallo 0-2 : Impresa superlativa di Conegliano nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere, sotto 2-0 nella fornace del Burhan Felek Voleybol Salonu, hanno realizzato una rimonta pazzesca e hanno Sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-2 (21-25; 25-27; 25-15; 25-17; 15-10). Le ragazze di coach Santarelli hanno così infilato il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale e rafforzano il primo posto in ...

Volley : Champions League - Novara al PalaIgor con il Prostejov : Novara- Il Pala Igor è pronto per l'esordio stagionale casalingo in Champions League della Igor Gorgonzola Novara , che giovedì alle 20.30 scenderà in campo a Novara contro le campionesse della ...

Volley : Champions League - Conegliano domani sfida il Fenerbahce : Si gioca alle ore 17.00 alla Burhan Felek Sport Salonu, arbitri lo spagnolo Bernaola e il ceko Rychilik. Il prossimo turno sarà la prima di ritorno verrà giocata mercoledì 7 febbraio al Palaverde ...

Volley : Champions League - Trento si impone 3-o sull' Arkas Izmir : LA CRONACA DEL MATCH- Con Nicholas Hoag e De Pandis indisponibili, le scelte per lo starting six della Trentino Diatec per Angelo Lorenzetti sono già abbastanza indirizzate; l'allenatore marchigiano ...

Volley - Champions League 2018 – Trento show contro l’Arkas Izmir - fuga verso gli ottavi di finale. Vettori torna a splendere : Colpaccio di Trento nella Champions League 2018 di Volley maschile: i dolomitici hanno sconfitto l’Arkas Izmir con un netto 3-0 (25-22; 26-24; 25-17) e hanno così infilato il secondo successo nella massima competizione continentale, facendo un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno prontamente rialzato la testa dopo la batosta subita contro Civitanova in campionato e rafforzano ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova surclassa il Fenerbahce Istanbul! Juantorena in panca - Lube verso gli ottavi di finale : Civitanova ha sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-1 (25-22; 25-11; 21-25; 25-12) e ha così fatto un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia hanno infilato il secondo successo consecutivo nella massima competizione continentale e rafforzano il secondo posto in classifica alle spalle di Perugia. All’Eurosuole Forum, la Lube si è imposta con ...

Volley - Champions League 2018 – Trento sfida l’Arkas Izmir per rialzare la testa : scontro diretto per gli ottavi di finale : Trento ricomincia la propria avventura in Champions League: domani sera (ore 20.30) i dolomitici sfideranno l’Arkas Izmir in un match fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Di fronte al proprio pubblico, i ragazzi di coach Lorenzetti cercheranno di rialzare subito la testa dopo la sconfitta patita in campionato contro Civitanova e dovranno subito tornare alla vittoria anche in ...