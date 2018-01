Virginia Woolf nacque oggi | 136 anni fa

A proposito di Virginia Woolf : Straniante – e quanto mai significativo –, per chi abbia letto le opere di Virginia Woolf parallelamente al famoso Diario che lei scrisse nel corso degli anni, accorgersi di come le sue pagine diaristiche siano affollate di tematiche letterarie, al punto che il racconto dei fatti personali dell'autrice diventa accidentale, perché in realtà si sta parlando sempre e solo di letteratura; e di come invece, parallelamente, ...