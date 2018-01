VIDEO – Pattinaggio artistico | Four Continents 2018 | il programma corto di Shoma Uno e

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Carolina Kostner incanta ancora nel Gala finale : Se la giornata di ieri ha assegnato le ultime medaglie dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, la rassegna continentale moscovita si è conclusa quest’oggi con il classico Exhibition Gala. Medagliata di bronzo nella prova femminile, la stella azzurra Carolina Kostner si è cimentata sulle note di Bonzo’s Montreux e Moby Dick, due pezzi strumentali dei Led Zeppelin basati sull’assolo di ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo l’esibizione di Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek nel Gala finale : Se la giornata di ieri ha assegnato le ultime medaglie dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, la rassegna continentale moscovita si è conclusa quest’oggi con il classico Exhibition Gala. Quinti classificati nella prova delle coppie d’artistico, gli azzurri Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek hanno presentato la loro versione di Barbie Girl degli Aqua. giulio.chinappi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo il programma libero di Alina Zagitova : Il programma libero femminile ha chiuso le competizioni dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018. Per la prima volta impegnata nella rassegna continentale, la quindicenne russa Alina Zagitova è andata a conquistare la medaglia d’oro, migliorando tutti i propri primati. Nel free skating, il giovane fenomeno ha ottenuto 157.97 punti, raggiungendo quota 238.24 nel punteggio totale. Rivediamo la prestazione che le ha permesso di ...

DIRETTA / Carolina Kostner - Europei pattinaggio 2018 streaming VIDEO e tv : lotta per le medaglie! : DIRETTA Europei pattinaggio 2018 con Carolina Kostner streaming video e tv: oggi il programma libero che assegnerà le medaglie a Mosca (sabato 20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:51:00 GMT)

VIDEO – Pattinaggio di figura - Europei 2018 : riviviamo la free dance da record del mondo di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : L’ultima giornata di gare dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quest’anno di scena alla Megasport Arena di Mosca, prevedeva lo svolgimento della free dance, con l’assegnazione delle relative medaglie. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno conquistato il loro quarto titolo continentale consecutivo. La coppia ha inoltre stabilito un doppio record del mondo, migliorando i ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo la danza libera di Cappellini-Lanotte : Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno chiuso il Campionato Europeo in quarta posizione con un punteggio totale di 105.89. Gli atleti della fiamme azzurre, dopo aver conquistato la terza posizione dopo la short dance sono scivolati fuori dal podio a causa di una danza libera pattinata in modo contratto, aggravata da un brutto errore di Anna sulla sequenza di twizzles (cavallo di battaglia della coppia italiana) e da una detrazione sul primo ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo la danza libera di Guignard-Fabbri : La coppia di danzatori sul ghiaccio azzurra formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri ha concluso il Campionato Europeo di Pattinaggio di figura in quinta posizione con un totale di 177.75. Rivediamo insieme la danza libera, pattinata sulle note di “Exogenesis Symphony Part III” dei Muse e costruita in un suggestivo ed emozionante crescendo. Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli hanno ottenuto nel segmento l’importante ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : riviviamo il programma libero di Matteo Rizzo : Matteo Rizzo, dopo la sesta posizione ottenuta dopo lo short program, ha chiuso il Campionato Europeo di Pattinaggio artistico in nona posizione. L’andazzo della sua performance in qualche modo è stata speculare a quella del Campione Europeo Javier Fernandez: brillante nella prima parte, leggermente difettosa nella seconda. Rivediamo il programma libero dell’atleta azzurro, pattinato sulle musiche dei Beatles. Clicca qui per mettere ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo il programma libero di Javier Fernandez : Per la sesta volta consecutiva, Javier Fernandez si è laureato Campione d’Europa. L’atleta spagnolo, allenato da Brian Orser, è stato protagonista di un programma pattinato molto bene in particolare nella prima parte: ottimo il quadruplo toeloop iniziale, così come la combinazione quadruplo salchow/triplo toeloop. A partire dalla seconda parte del programma però non è mancata qualche sbavatura; prima uno step out sul triplo salchow (che doveva ...

VIDEO – Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 : riviviamo la short dance di Anna Cappellini e Luca Lanotte : La short dance ha aperto la terza giornata degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, attualmente in corso di svolgimento a Mosca. Nell’apertissima battaglia per la medaglia d’argento sono coinvolti anche gli azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte, attualmente terzi ma a soli sei decimi dal secondo posto. I campioni italiani e vicecampioni in carica della manifestazione europea hanno infatti ottenuto 74.76 punti con il loro samba, ...

VIDEO – Pattinaggio di figura - Europei 2018 : riviviamo la short dance di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : La short dance ha aperto la terza giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, attualmente in corso di svolgimento a Mosca. Vincitori delle ultime tre edizioni della rassegna continentale e grandi favoriti per il poker, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron non hanno deluso le aspettative. Sulle musiche di Ed Sheehan, i danzatori transalpini hanno sfondato il muro degli ottanta punti, con una valutazione di 81.29, ...