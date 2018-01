Vanoni-Bungaro-Pacifico | inedito trio

Pacifico : «Per il brano che canterò con Ornella Vanoni e Bungaro ho cercato parole d’amore e perseveranza» : Gino De Crescenzo, in arte Pacifico, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo sia in veste di autore, firma tre dei brani in gara, sia sul palco dell’Ariston con l’inedito trio Vanoni-Bungaro-Pacifico, fortemente voluto dal direttore artistico Claudio Baglioni. In qualità di autore, Pacifico ha scritto per il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli il testo del brano “Il segreto del tempo”, per Enzo Avitabile e ...