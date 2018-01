Valanga in Val Gardena | un ferito e un disperso

Valanga Val Gardena - proseguono ricerche : ANSA, - BOLZANO, 25 GEN - Sono riprese all'alba, ma sono tuttora rimaste senza esito, le ricerche di un giovane iceclimber tedesco, travolto ieri pomeriggio da una Valanga in Val Gardena. I ...

Valanga in Val Gardena : proseguono le ricerche del giovane iceclimber tedesco disperso : Riprese all’alba le ricerche del giovane iceclimber tedesco, travolto da una Valanga in Val Gardena ieri pomeriggio. I soccorritori hanno setacciato il cono della Valanga, senza purtroppo trovare traccia dell’arrampicatore. Il suo compagno di cordata ha raccontato che sono stati inghiottiti da una nuvola di neve. Oggi i soccorritori hanno allargato la zona delle ricerche. L'articolo Valanga in Val Gardena: proseguono le ricerche del ...

Val Gardena - iceclimber tedesco travolto da una Valanga : sospese le ricerche : Un iceclimber tedesco è stato travolto da una valanga e risulta ancora disperso. Lui e a un altro arrampicatore, due guide alpine 40enni del Baden Wurttemberg, erano impegnati nella discesa di una cascata ghiacciata a 1.800 metri di quota nella zona di val di Ciavei, in Vallunga, vicino alla località altoatesina di Selva di Val Gardena. Durante la discesa il primo si è accorto che stavano per essere centrati da una valanga e ha cercato di ...

Piemonte : Valanga su pista nell’Ossola - nessuna persona coinvolta : valanga in alta valle Divedro, al confine tra la Val d’Ossola e il Canton Vallese (Svizzera), sulle piste sciistiche di Ciamporino, a 1930 metri di quota: secondo i primi accertamenti delle squadre del soccorso alpino non ci sarebbero persone coivolte L'articolo Piemonte: valanga su pista nell’Ossola, nessuna persona coinvolta sembra essere il primo su Meteo Web.

Valle d'Aosta : Valanga travolge snowboarder italiano senza conseguenze : Ancora valanghe sulle Alpi. Uno snowboarder italiano è stato travolto oggi da una valanga mentre sciava a Pila, sopra Aosta. La slavina si è staccata nella zona del Couis 2. Lo snowboarder è...

Maltempo - torna l’incubo Rigopiano : Valanga minaccia hotel - 80 turisti evacuati con l’esercito : Ottanta turisti sono stati evacuati da Vallelunga, in provincia di Bolzano, dove erano rimasti isolati a seguito della caduta di una valanga che aveva provocato l’interruzione dell’energia elettrica e delle linee telefoniche. L’evacuazione di turisti, quasi tutti stranieri, è avvenuta grazie all’intervento dell’esercito che ha impegnato gli elicotteri. Christian Auer, ispettore capo dei vigili del fuoco di Bolzano ...

Valanga in Alto Adige : cento turisti bloccati in hotel. Evacuazioni in corso con elicotteri. : C'è apprensione in Alto Adige per l'elevato rischio valanghe, innalzato a 5 (livello massimo) nelle ultime ore, dopo le nuove abbondanti nevicate degli ultimi giorni. Nella serata di ieri una...

Giappone - erutta il vulcano vicino alle piste da sci : un morto e feriti travolti da Valanga e rocce infuocate : Una persona è morta per l'eruzione di oggi avvenuta alle 9:59 locali (1:59 in Italia) del vulcano Kusatsu-Shirane, nella prefettura Giapponese centro-orientale di Gunma, tornato così attivo per la prima volta dal 1983. Il risveglio del vulcano, situato vicino a un resort sciistico, ha causato una valanga e la fuoriuscita di cenere e grandi massi di lava.La vittima, riporta la Jiji Press citando il ministero della Difesa Giapponese, ...