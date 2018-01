Val di Susa | in fiamme il tetto dell' Abbazia de ' Il nome della rosa'

INCENDIO ALLA SACRA DI SAN MICHELE/ Video Val di Susa - spente fiamme su tetto convento : salve opere d'arte : INCENDIO ALLA SACRA di San MICHELE, Video: Val di Susa, in fiamme il tetto del convento simbolo del Piemonte. Le ultime notizie sul rogo.

Val Susa - fiamme alla Sacra di San Michele : brucia il tetto del convento che ispirò “Il nome della rosa” di Umberto Eco : Umberto Eco vi ha ambientato Il nome della Rosa, best-seller da cui è tratto l’omonimo film di successo, con Sean Connery protagonista. E proprio come la fervida immaginazione dello scrittore aveva immaginato, nella sera di mercoledì 25 gennaio un incendio è divampato alla Sacra di San Michele, il monumento simbolo della Regione Piemonte alle porte della Val di Susa. Non nella biblioteca, come nella finzione, ma sul tetto del convento ...

Val di Susa - Brucia la Sacra di San Michele : nessun ferito : C ome nelle scene finali del film che, nel lontano 1986, mostrava l'abbazia benedettina visitata da frate Guglielmo da Baskerville in fiamme, la Sacra di San Michele, in Val di Susa, è stata avvolta ...

Incendio alla Sacra di San Michele/ Video Val di Susa - in fiamme il tetto del convento simbolo del Piemonte : Incendio alla Sacra di San Michele, Video: Val di Susa, in fiamme il tetto del convento simbolo del Piemonte. Le ultime notizie sul rogo avvenuto nell'abbazia che ispirò Eco

Ultime Notizie/ Di oggi - ultim'ora Val di Susa : incendio nel convento della Sacra di San Michele (24 gennaio) : Ultime Notizie di oggi, ultim'ora: incendio nel convento della Sacra di San Michele. Merkel vs Trump, "Usa protezionisti". Sciatore morto sull'Abetone (24 gennaio 2018)

Val di Susa - in fiamme il tetto della millenaria Sacra di San Michele : Val di Susa, è in fiamme il tetto della Sacra di San Michele, millenaria abbazia che domina l'ingresso della vallata piemontese e ispirò a Umberto Eco l'ambientazione del Nome della Rosa.

Retrocesso il senatore No Tav fan della rivolta in Val di Susa : Torino - Brutto scivolone per il senatore del Movimento 5 Stelle, il torinese Marco Scibona che nelle liste presentate da Luigi Di Maio, nella Circoscrizione Piemonte 1, si è ritrovato in ultima posizione. Un misero quarto posto con possibilità di essere nuovamente eletto prossime allo zero. Così, se essere un No Tav convinto e sostenere la rivolta in Val di Susa per impedire al cantiere dell'alta velocità Torino-Lione di procedere nei ...

Maltempo Piemonte - venti fino a 200 km/h in ValSusa : rischio marcato Valanghe : Anche il Piemonte e’ flagellato dai forti venti che hanno colpito oggi l’Italia, con picchi di venti a 200 km/h in montagna. Un intenso flusso di correnti fredde in quota nordoccidentali interessa la regione con venti molto intensi sull’arco alpino, associati a fenomeni nevosi e condizioni di foehn nelle vallate occidentali e settentrionali, estese fino alle pianure. La raffica piu’ forte di vento registrata oggi dalla ...

Val Susa - No border in marcia sulla neve : “Migranti rischiano la vita qui sulle montagne - ospitalità è nostro dovere” : Attivisti no borders italiani e francesi insieme, circa mille persone domenica 14 gennaio hanno marciato sulla neve, attraversando il confine italo-francese di Claviere. Un corteo che percorre la stessa strada dei migranti, organizzato per protestare contro la militarizzazione delle frontiere. Quella alpina, nonostante il gelo e il rischio di morire assiderati, è una rotta sempre più battuta da coloro che cercano di arrivare in Francia, ...

Allerta Meteo Torino : codice “arancione” nelle Valli Orco - Lanzo - Soana - Sangone - Susa - Pellice e Chisone : L’Allerta arancione (“moderata attenzione”) diramata dall’Arpa Piemonte in riferimento alle condizioni Meteo interessa le Valli Orco, Lanzo, Soana, Sangone, Susa, Pellice e Chisone: lo rende noto la Città Metropolitana di Torino. Su Valchiusella, pianura e collina Torinese il codice è giallo (“ordinaria attenzione“). Allerta Meteo Piemonte: codice “arancione” sul settore delle Alpi L'articolo ...

Migranti : si apre nuova emergenza - nella Val Susa al confine con la Francia : Sono sempre di più le persone che tentato di attraversare le Alpi per superare la frontiera. Sopra Bardonecchia, a Briançon dove la neve è alta fino a due metri è nato un rifugio dove volontari ...

I migranti che sfidano la morte sulle nevi della Valsusa : Da Bardonecchia (Torino)Riccardo stringe la trasmittente nella mano guantata, lo sguardo rivolto alla montagna contro il cielo azzurro: “Ricevuto. Sei persone in difficoltà? Stiamo arrivando.” I ragazzi del soccorso alpino saltano rapidi a bordo del gatto delle nevi, sci e pelli di foca già pronti. Una scena che sarebbe di ordinaria amministrazione sulle montagne al confine fra Italia e Francia ma che questa volta assume ...