Uomini e Donne gossip | Emanuele Mauti contro le donne dell’Isola dei Famosi

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Tina Cipollari : "Gemma peggiora giorno dopo giorno" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti ancora nel mirino delle critiche: nuove e forti accuse di Barbara De Santi alla coppia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 19:50:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 26 gennaio 2018 : Gemma Galgani sfila in vestaglia! : Maria De Filippi dà il via alla sfilata delle Donne che ha come tema l’amore alla mia età. Gemma Galgani sfila in vestaglia da notte ed è scalza. La gara viene vinta da Anna Tedesco! Uomini e Donne: le dame del Trono Over sfilano, ma a vincere il primo posto sul podio è Anna Tedesco! A Uomini e Donne Trono Over dopo aver dato spazio alla diretta social, Maria De Filippi chiama all’appello Giorgio Manetti il quale aveva iniziato a ...

Alessandro Basile di Uomini e Donne a Pomeriggio 5 per difendere l’amico Francesco Monte : Da Uomini e Donne a Pomeriggio 5: Alessandro Basile torna in tv per difendere Francesco Monte all’Isola dei Famosi Alessandro Basile è tornato in tv dopo l’esperienza a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore è stato ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Alessandro è stato chiamato in qualità di amico di Francesco Monte, attualmente impegnato […] L'articolo Alessandro Basile di Uomini e Donne a Pomeriggio 5 per ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - le lacrime di Gemma per Giorgio : il pubblico dice basta (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti ancora nel mirino delle critiche: nuove e forti accuse di Barbara De Santi alla coppia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:56:00 GMT)

C’è posta per te - Ester e Matteo a Uomini e Donne : le novità : Ester di C’è posta per te parteciperà a Uomini e Donne? Parla la ragazza Abbiamo conosciuto Ester in occasione della prima puntata di C’è posta per te. Il motivo della presenza al programma di Maria De Filippi è relativo alla chiamata della mamma Antonella. Quest’ultima, dopo essersi accorta di aver commesso degli errori con le figlie in passato, […] L'articolo C’è posta per te, Ester e Matteo a Uomini e Donne: le ...

C’è posta per te - Ester e Matto a Uomini e Donne : le novità : Ester di C’è posta per te parteciperà a Uomini e Donne? Parla la ragazza Abbiamo conosciuto Ester in occasione della prima puntata di C’è posta per te. Il motivo della presenza al programma di Maria De Filippi è relativo alla chiamata della mamma Antonella. Quest’ultima, dopo essersi accorta di aver commesso degli errori con le figlie in passato, […] L'articolo C’è posta per te, Ester e Matto a Uomini e Donne: le ...

Uomini e donne - il rifiuto di Giorgio umilia Gemma - Ida fa dietrofront : Gemma Galgani corre dietro a Giorgio Manetti , inseguito anche da Rita e Maria Gabriella . Al Trono Over di "Uominiedonne" c'è ancora un'inspiegabile fila di donne pronte a conoscere il gabbiano con ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 25/01 : La puntata di oggi del Trono Over si apre con il continuo del confronto fra Ida e Sossio. Interviene Grazia dicendo che secondo lei Ida è una donna particolarmente indecisa e instabile ma lei ribatte rispondendo che è solo paura. Sossio ha ancora dei dubbi da chiarire ma preferisce ballare con Marina. Al termine del ballo Riccardo chiede a Maria di poter andare nel backstage con Ida per chiarirsi mentre Gemma chiede a Giorgio di poter ballare ...

Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni e news : video - Uomini e Donne in Honduras : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news: Bianca Atzei ha un flirt con Filippo Nardi? Si parlava di Monte ma l'ex tronista pare essersi già consolato tra le braccia di Paola Di Benedetto.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Sonia Lorenzini : il rapporto con Giulia De Lellis e Martina (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Nicolò Fabbri torna a parlare di Sabrina Ghio e svela: "Dopo il programma mi ha chiamato.. " e su Camilla Mangiapelo...(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:45:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Tina Cipollari e la dura lite con Gemma : il pubblico si schiera! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti ancora nel mirino delle critiche: nuove e forti accuse di Barbara De Santi alla coppia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:25:00 GMT)

IDA E RICCARDO/ Uomini e Donne - lui lascia lo studio scosso : la dama prende la sua decisione : Ida e RICCARDO sono tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Tra la dama e il cavaliere non mancano dubbi e incomprensioni. Continueranno a conoscersi?(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:20:00 GMT)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Video - nuovo bacio in studio a Uomini e Donne : Tina Cipollari furiosa! : Durante la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani ha dichiarato di aver letto un’intervista nella quale Giorgio Manetti dice di essere ancora innamorato di lei.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Sonia presto attrice : il segreto su Giulia De Lellis : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini si svela: il corso di recitazione e l’amicizia con Giulia e Martina Sonia Lorenzini di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista per Coming Soon. L’ex tronista ha ormai concluso la sua relazione con Emanuele Mauti. Il periodo che sta vivendo ora è bellissimo, ha ammesso lei stessa. Si tratta per […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia presto attrice: il segreto su Giulia De Lellis proviene da ...