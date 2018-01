Uomini e Donne | anticipazioni trono over | DOMENICO continua a “corteggiare” TINA

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Gemma e Giorgio : nuovo bacio in studio! (25 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 25 gennaio 2018 in onda il Trono Over. nuovo bacio in studio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti e la decisione finale di Ida su Ricccardo!(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 13:00:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma e Giorgio tra pianti e chiarimenti Video : Nuova registrazione di puntata del trono over di #Uomini e Donne: Gemma Galgani e Giorgio Manetti, neanche a dirlo, sono stati protagonisti dell'ennesimo capitolo della loro storia costantemente vissuta e narrata davanti ai riflettori. Questa volta ci sono state lacrime e chiarimenti su frasi del Gabbiano riportate pochi giorni fa da alcuni giornali e siti, ma anche a proposito della presunta relazione tra Tina e Giorgio di cui si sta ...

Ida e Riccardo/ Uomini e Donne : la coppia del trono over al capolinea? : Ida e Riccardo sono tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Tra la dama e il cavaliere non mancano dubbi e incomprensioni. Continueranno a conoscersi?(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:18:00 GMT)

Uomini E DONNE / Anticipazioni - Riccardo dice no a Ida e spunta un'altra dama (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti ancora nel mirino delle critiche: nuove e forti accuse di Barbara De Santi alla coppia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:10:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : bacio a sorpresa per Gemma e Giorgio : oggi Uomini e Donne: Gemma e Giorgio si baciano di nuovo, un ballo speciale oggi, 25 Gennaio 2018, torna in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Questa volta, protagonisti della puntata sono come di consueto, ormai, Gemma e Giorgio. Prima di parlare di loro due, al centro dello studio siedono Sossio, Ida e […] L'articolo Uomini e Donne oggi: bacio a sorpresa per Gemma e Giorgio proviene da Gossip e Tv.

Mattia Briga e Ludovica Valli / È amore? Da Amici e Uomini e Donne : Maria De Filippi ci ha messo lo zampino... : Mattia Briga e Ludovica Valli, è nato l'amore tra il rapper e l'ex tronista di Uomini e Donne? Dopo i primi avvicinamenti sospetti ecco il nuovo indizio del web, il gossip.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:19:00 GMT)

Che fine ha fatto Paolo Crivellin? Tutte le anticipazioni su Uomini e Donne : Che fine ha fatto Paolo Crivellin? Chi l'ha visto? La trasmissione di Rai Tre mai come in questo caso potrebbe aiutarci a capire perché il tronista, e per il momento lo è ancora, non si fa vedere in studio da un paio di registrazioni. Maria De Filippi non ha accennato al suo trono, o almeno non è stato scritto nelle anticipazioni fornite dalla redazione stessa: che abbiano deciso di riservare la sorpresa, o il colpo di scena, per la messa in ...

GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI/ Uomini e donne : il cavaliere ancora innamorato? Mai una gioia per la dama : Durante la registrazione del Trono Over di Uomini e donne GEMMA GALGANI ha dichiarato di aver letto un’intervista nella quale GIORGIO MANETTI dice di essere ancora innamorato di lei.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:39:00 GMT)

Uomini e Donne - anticipazioni over : Gemma in lacrime per un'intervista rilasciata da Giorgio : Il gabbiano nega alcune dichiarazioni d'amore a Gemma riportare da una rivista e la dama si dispera.

Uomini e Donne Over : rissa sfiorata fra Tina Cipollari e Gemma Galgani : A Uomini e Donne, trono Over si è sfiorata la rissa fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Cosa accaduto nello studio di Maria De Filippi? Ebbene la nota opinionista e la dama torinese hanno ancora una volta iniziato a litigare. Fra di loro sono volate parole grosse, ma ad un certo punto, mentre erano tutte e due in piedi, una di fronte all’altra, Tina Cipollari ha iniziato ad alzare le mani per allontanarla da sé ed invitarla a sedersi al ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - "Giorgio falso come Gemma" : l'accusa di Barbara De Santi! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti ancora nel mirino delle critiche: nuove e forti accuse di Barbara De Santi alla coppia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 07:05:00 GMT)