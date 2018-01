: RT @repubblica: Un tesoro in casa, ma la Roma preferisce l'estero - myrand72 : RT @repubblica: Un tesoro in casa, ma la Roma preferisce l'estero - alessiobalbi : Un tesoro in casa, ma la Roma preferisce l'estero - repubblica : Un tesoro in casa, ma la Roma preferisce l'estero - corgiallorosso : New post: Un tesoro in casa, ma la Roma preferisce l’estero - IAmMrTweety : RT @CapitanMessoli: Un tesoro in casa, ma la Roma preferisce l'estero (via @Repubblica) -

Leggi la notizia su repubblica

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Ed è una cattiveria nei confronti di un ragazzo arrivato anel giorno dei suoi vent'anni dal Basaksehir, in Turchia, senza parlare una parola di italiano e catapultato in un mondo complesso come ...