Un migliaio di persone alla fiaccolata per Regeni a Fiumicello Due anni fa l' omicidio

Giulio Regeni - un migliaio di persone alla fiaccolata a Fiumicello : Sono oltre un migliaio le persone che stanno partecipando alla fiaccolata silenziosa e alle altre iniziative organizzate stasera a due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni a Il Cairo. Lo rendono noto gli organizzatori della manifestazione, voluta per chiedere verità e giustizia per il ricercatore friulano. Tanti i giovani e gli studenti, i cittadini di Fiumicello e dei comuni limitrofi, con fiaccole gialle e cartelli in mano a chiedere ...