Ultime notizie sul deragliamento ferroviario

: Il leader globale dell'estetica mette radici nel Vesuviano: come prenotare una prova gratuita - VesuvioLive : Il leader globale dell'estetica mette radici nel Vesuviano: come prenotare una prova gratuita - corgiallorosso : Post Edited: Diritti tv, ancora distanza tra Lega e offerta Mediaset-Sky - corgiallorosso : New post: Diritti tv, ancora distanza tra Lega e offerta Mediaset-Sky - VesuvioLive : Il leader globale dell'estetica mette radici nel Vesuviano: come prenotare una prova gratuita - cremonesig : Diritti civili, l’imbarazzo dei partiti -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Questa mattina mancavano pochi minuti alle sette quando il treno regionale 10452, partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi, con centinaia di pendolari a bordo è deragliato. L'incidente si è verificato alle porte di Milano all'altezza di Seggiano di Pioltello. Leparlano di quattro morti e cinque feriti in condizioni critiche, altri passeggeri sono stati coinvolti nell'incidente in modo lieve e sono stati ricoverati in codice verde. L'ospedale San Raffaele ha predisposto un piano di 'massima emergenza' in seguito a questo grave incidente, attivando un numero a cui i familiari dei passeggeri che si trovavano sul treno possono chiamare per averesulle persone ricoverate in ospedale, il numero è: 02/26439000. Da una prima ricostruzione dell'incidente si evince che tre vetture sono uscite dai binari a pochi chilometri da Pioltello. Il procuratore territoriale di ...