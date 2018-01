Ultime Notizie Roma del 25-01-2018 ore 13 | 00

Calciomercato Roma/ News - Asamoah non rinnova : i giallorossi ci provano (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino sinistro della Juventus, Asamoah, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:19:00 GMT)