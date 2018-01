Two Point Hospital | gli sviluppatori spiegano la loro visione dietro al progetto nel

: Nuovo trailer per #TwoPointHospital: uno sguardo al video diario degli sviluppatori. - Eurogamer_it : Nuovo trailer per #TwoPointHospital: uno sguardo al video diario degli sviluppatori. - GameReactorIT : I creatori di Two Point Hospital raccontano come hanno avuto questa idea - PCGamingit : Il nuovo video dietro le quinte svela i retroscena di Two Point Hospital - - TeamNerd_it : Dietro le quinte di #TwoPointStudios con il nuovo trailer che ne svela i retroscena - KaramelooTech : Two Point Hospital, video sul dietro le quinte degli sviluppatori: Two Point… -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 25 gennaio 2018) La scorsa settimana, TwoStudios e SEGA hanno mostrato i frutti dellacollaborazione che è stata stabilita oltre un anno fa: Two. Il titolo è definibile come il successore spirituale di Theme, dato che risultano attualmente al lavoro sul gioco alcuni degli stessidell'originale. Ora, come segnala Dualshockers, è stato rilasciato un nuovo trailer per Twoin cui glilaal.Il video inizia con i co-fondatori di TwoStudios, Gary Carr e Mark Webley, checome hanno lavorato al titolo per un paio d'anni, poi il video procede con il Lead Designer, Ben Huskins, che invece spiega alcuni dei meccanismi di gioco.Read more…