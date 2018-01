: Trump:aiuti ai palestinesi se negoziano - NotizieIN : Trump:aiuti ai palestinesi se negoziano - CybFeed : #BreakingNews Trump:aiuti ai palestinesi se negoziano - interrisnews : Reazione piccata di Donald #Trump allo sgarbo fatto dai palestinesi a Mike #Pence. Le conseguenze potrebbero essere… - LaPresse_news : Trump vede Netanyahu: "Palestinesi tornino a negoziati se vogliono aiuti" - alessiobalbi : Trump a Davos, primi colloqui con Netanyahu e May. "Palestinesi negozino o taglieremo gli aiuti" -

GliUsa aisono subordinati al loro ritorno al tavolo dei negoziati con Israele.Così il presidentein un incontro con il premier israeliano Netanyahu a Davos. "Tolto il tema di Gerusalemme dal tavolo ora è possibile concentrarsi su altro- ha aggiunto, precisando che Israele dovrà "fare concessioni" per avere ottenuto in anticipo il riconoscimento di Gerusalemme come capitale. Dichiarazione "inaccettabile" per Abu Mazen,che ribadisce: "riconoscimento di Stato palestinese con Gerusalemme est capitale"(Di giovedì 25 gennaio 2018)