Trump apre a cittadinanza Dreamers - 'regolarizzati' in 10-12 anni : Donald Trump ha detto di essere pronto a sostenere un accordo che garantirebbe la cittadinanza "in un periodo di 10-12 anni " ai Dreamers , i circa 800mila immigrati entrati illegalmente negli Usa ...

Corea - Pyongyang riapre comunicazione con Seul. Trump a Kim : mio pulsante nucleare più grande del suo : ... come detto dal leader Kim Jong-un: il presidente Moon Jae-in invita i ministeri dell'Unificazione e dello Sport "a dare rapidamente seguito a misure per riavviare un dialogo Nord-Sud" sulla ...

Kim apre a Seul - Trump lo avvisa : Il mio pulsante nucleare è più grande : Continuano i segnali di distensione tra le due Coree: dopo che Seul ha proposto un vertice per discutere l'ammissione degli atleti del Nord alle Olimpiadi invernali di febbraio, il governo di Pyongyang ha annunciato la volontà di riaprire il canale di comunicazione con il Sud.Ieri il ministro dell'unificazione della Corea del Sud, Cho Myoung-Gyon, ha spiegato che gli argomenti sul tavolo non si limitano ai Giochi invernali di ...

Trump apre a tasse su imprese al 22% : 01.13 Trump a apre alla possibili tà di una aliquota sulle imprese al 22%. Dopo aver insistito su tasse al 20% per le aziende, in modo da rilanciare la competitività, il presidente non esclude una pressione fiscale maggiore. Nel corso delle trattative in Senato Trump si era opposto fermamente a un aumento delle aliquote sulle imprese al 22%, iniziativa proposta da Marco Rubio per finanziare sgravi maggiori alle famiglie con figli.