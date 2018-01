Trenord deragliato tra Segrate e Pioltello : 4 morti - 100 feriti - 10 sono gravi : Una vera e propria tragedia quella che ha svegliato questa mattina il Nord Italia: il treno ferrovie Trenord numero 10452, partito dalla città di Cremona intorno alle 5:32 e diretto alla stazione Porta Garibaldi di Milano, è stato localizzato per l'ultima volta intorno alle 6:57, poi è scomparso dai radar e solo poco dopo è arrivata la tragica notizia. Infatti, il treno è uscito dai binari tra Segrate e Pioltello a causa di un cedimento dei ...

Trenord deragliato - le foto scattate dall'elicottero : Due vagoni deragliati e finiti contro un palo. Le foto scattate dall'elicottero dei vigili del fuoco, danno un'idea immediata dell'incidente ferroviario che ha coinvolto oggi il treno Trenord , in ...

Treno deragliato nel Milanese - il tweet di Trenord fa infuriare i social network : Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico ad un Treno . Per ulteriori info: https://t.co/8iK2mX5Apv — Treno RD_miVC , @ Treno RD_miVC, 25 gennaio 2018

Trenord - treno deragliato è inconveniente : proteste sui social : Sui social esplode la protesta contro la comunicazione di trenord in seguito al deragliamento del treno alla porte di Milano in cui sono morte due persone e sono rimaste oltre 100 persone contusi.Polemiche onlineSui social sono in diversi a denunciare che nelle stazioni lombarde sono annunciati ritardi dagli altoparlanti e sugli schermi a causa di un "inconveniente a un treno". Stessa scelta presa dalla società, partecipata ...