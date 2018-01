Treno regionale deragliato alle porte di Milano | in corso riconoscimento vittime

Deraglia Treno regionale alle porte di Milano. Si contano le vittime : Tre donne hanno perso la vita nell' incidente ferroviario avvenuto stamane alle porte di Milano , mentre si contano 5 feriti molto gravi e 46 persone ricoverate negli ospedali della zona. Bilanci che ...

Milano - Treno regionale deraglia a Pioltello : le prime immagini dell’incidente : “Numerose persone”, almeno una cinquantina, secondo quanto si è appreso a Roma. sono rimaste ferite nel deragliamento del treno regionale 10452 di trenord avvenuto nella stazione di Pioltello Limito, nel milanese. Al momento le vittime sono due, mentre alcuni dei feriti sono in gravi condizioni e sono stati avviati negli ospedali in “codice rosso”. Tecnici di Rete ferroviaria italiana, la società del gruppo Fs che ...

Treno regionale deraglia alle porte di Milano : 2 morti e 10 feriti gravi. L'incidente tra Segrate e Pioltello : Un Treno delle ferrovie Trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio era partito da Cremona e diretto a Milano Piazza Garibaldi. Il 118 ha comunicato che il bilancio provvisorio è di due morti accertati e dieci feriti gravi, mentre cento persone sono rimaste ferite in modo lieve. Il bilancio, tuttavia, potrebbe salire.Le cause delL'incidente devono ancora essere accertate. Alcuni feriti, secondo ...

Milano. Capotreno picchiato sul Treno regionale 20415 : E’ stato aggredito e picchiato un Capotreno martedì pomeriggio. E’ successo sul treno regionale 20415, partito da Milano e diretto a Piacenza. Il ferroviere è stato colpito sulle spalle con un ombrello che si è spezzato a metà da un giovane…Continua a leggere →