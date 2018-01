Treno deragliato | testimone | ricordo vetro rotto e scintille

Treno regionale deragliato alle porte di Milano - in corso riconoscimento vittime : Emergono nuovi particolari dal gravissimo incidente ferroviario avvenuto stamane alle porte di Milano . Un Treno regionale delle ferrovie Treno rd, pieno di pendolari, partito da Cremona e diretto a ...

Treno deragliato vicino a Milano - TUTTI I VIDEO : LA PM: ' Treno MOLTO AFFOLLATO, IPOTESI SULLE CAUSE TUTTE AL VAGLIO' PASSEGGERO: 'VAGONE SALTAVA E DESTRA E A SINISTRA'' I VIGILI DEL FUOCO TRA I VAGONI SCHIACCIATI IL RACCONTO DELL'INVIATO PAURA TRA I ...

Treno deragliato - feriti in ospedali zona : "Alcuni traumatizzati" : Milano (askanews) - Sono stati trasportati negli ospedali della zona i feriti dell'incidente ferroviario avvenuto a Pioltello, alle porte di Milano, dove un convoglio di Treno rd partito da Cremona è ...

Treno deragliato a Pioltello - le testimonianze dei passeggeri : “Scenario orribile - persone schiacciate e terrorizzate” : “Boati come se qualcuno stesse lanciando sassi contro i vetri del Treno , forte tremolio e poi lo spegnersi delle luci mentre molte carrozze si inclinavano. Ho visto una delle donne morte, fra i sedili del Treno , mentre dalla mia carrozza siamo riusciti ad uscire per fortuna senza troppe conseguenze”. È una delle testimonianze di chi, dal Treno Cremona-Milano deragliato stamani all’altezza di Pioltello , alle porte di Milano, è ...

I testimoni dal Treno deragliato : "Un boato - poi il panico. Siamo scappati dai finestrini" : Il treno era partito da Cremona. A Caravaggio e Treviglio "sono salite tantissime persone. Prima di arrivare a Milano Porta Garibaldi c'è la fermata di Lambrate". Tantissime persone, forse troppe. "I treni fanno schifo, ogni mattina viaggiamo sempre in piedi". Poi il deragliamentoalle 6.57, tra Segrate e Pioltello. "Stavo parlando con un collega, un amico, e ho sentito un boato ". Tra i tanti testimoni , Gennaro racconta la sua esperienza ...

Treno deragliato - i nomi delle vittime : sono tre donne. "Fuori dai binari per 2 km". 46 feriti - alcuni gravissimi : sono tre donne le vittime del deragliamento di un convoglio di Treno rd avvenuto questa mattina all'altezza di Seggiano di Pioltello (Milano). sono Pierangela Tadini, 51enne...

Treno deragliato a Milano - soccorsi finiti : tre vittime e cento feriti. Si sospetta cedimento del binario : Un'ipotesi su cui sono già a lavoro i tecnici che si occupano della rete e che spiegherebbe come i primi convogli del Treno pieno di pendolari non siano deragliati. Il convoglio è uscito regolarmente ...

