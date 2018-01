Treno deragliato | la foto del punto in cui la rotaia ha ceduto

: RT @PirataPantani10: Un treno #Trenord è deragliato a Pioltello, vicino Milano causando almeno 3 morti e oltre 100 feriti. Se nel 2018 dobb… - AsyaBalti : RT @PirataPantani10: Un treno #Trenord è deragliato a Pioltello, vicino Milano causando almeno 3 morti e oltre 100 feriti. Se nel 2018 dobb… - Pholey_vn : RT @ultimenotizie: Un treno delle ferrovie #Trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il bilancio provvisorio di… - Paogiu : RT @SalamidaFabio: Chi specula su un treno deragliato e su dei morti per prendere due voti in più si qualifica per ciò che è: una persona s… -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Lache hasulla linea Cremona-Milano stava per essere sostituita. In quel tratto erano in corso lavori di manutenzione. Lo prova unagrafia scattata esattamente nelin cui è avvenuto il cedimento, un paio di chilometri prima di quello in cui ilsi è poi scomposto. In quelmanca un pezzo dilungo una ventina di centimetri.Accanto al binario, il tratto di binario nuovo che avrebbe dovuto sostituire quello vecchio e per il quale erano in corso i lavori di manutenzione. Secondo una prima ricostruzione, la dinamica dovrebbe essere questa: lacede al passaggio delle prime carrozze, ma quelle che escono dai binari sono solo quelle centrali. Ilcontinua la sua corsa, ma le carrozze centrali hanno ormai le ruote fuori dal binario. Due chilometri dopo si intraversano ed è il deragliamento vero e proprio.