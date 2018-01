Treno deragliato | il binario sarebbe stato sostituito a breve

Treno deragliato - "una scia di scintille alla stazione di Pioltello". Rfi : "Ha ceduto il binario" : Il Treno deragliato stamani nel Milanese ha anche attraversato, quando parte dei vagoni era già fuori dai binari, la stazione di Pioltello lasciando una scia di scintille. È quanto...

L'indignazione di Galantino per il Treno deragliato : "Non si risparmia sulla sicurezza a spese delle persone" : La frase esce diretta, pungente: "La sicurezza non è un capitolo tra gli altri, nel quale si risparmia a spese delle persone". Il caso è quello del treno deragliato a Pioltello, alle porte di Milano, con tre donne morte e decine di feriti. "È un prezzo troppo alto quello che si sta pagando con il dolore per le perdite e la fatica di sopportare queste cose. Vorrei richiamare l'urgenza e necessità che chi di dovere ...

Treno deragliato - Papa prega per vittime : 19.55 "Profondamente rattristato per il grave incidente ferroviario avvenuto a Pioltello", Papa Francesco "esprime la sua sentita partecipazione al dolore di quanti sono stati colpiti dal drammatico evento e, mentre assicura fervide preghiere di suffragio per coloro che sono tragicamente scomparsi, formula vivi auspici di pronta guarigione per i passeggeri rimasti feriti ed invia di cuore la benedizione apostolica". E'quanto ha scritto ...

Treno deragliato a Milano : morte tre donne - cinque gravi | Trovato un pezzo di binario rotto lungo 23cm - Live : Le tre vittime sono Pierangela Tadini, 51enne originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago (Milano), Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio e Ida Milanesi, 61 anni, originaria di Caravaggio (Bergamo) e radioterapia dell’istituto neurologico Besta di Milano

Milano - Treno deragliato. Famigliari delle vittime di Viareggio : “Anti deragliamento obbligatorio”. Ansf : “L’Europa non vuole” : È un dispositivo anti-deragliamento, del quale si è parlato – e tanto – dopo la strage di Viareggio. E infatti oggi tra i primi a intervenire in giornata sono stati propri i familiari delle vittime dell’incidente del 2009: “Bisogna renderlo obbligatorio”. Un sistema di sicurezza in più, sulla cui efficacia non tutti concordano. Ma che anche Trenitalia ha sperimentato negli anni. Il convoglio di trenord deragliato ...

PERCHÈ È DERAGLIATO IL Treno A PIOLTELLO/ Binario rotto - presa scatola nera : macchinista ”frenato - ma tardi” : Perché è DERAGLIATO il TRENO a PIOLTELLO: ancora difficile stabilire con esattezza le cause dell'incidente ma appare certo il cedimento della rotaia: era in corso la sostituzione?(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:40:00 GMT)

Milano - Treno deragliato a Pioltello : neurologa del Besta tra le vittime - “curava i malati come parenti” : “Ida era amatissima, una delle figure più rappresentative del reparto. Per tutti noi era un esempio di dedizione al suo lavoro ai suoi malati, perché più di chiunque altro si prendeva a cuore ogni singolo caso come se riguardasse un suo parente“. L’abnegazione, il grande amore per la professione e per i pazienti, sono le doti che di Ida Maddalena Milanesi – 61 anni, fra le 3 vittime della tragedia ferroviaria di questa ...

Treno deragliato a Pioltello – Ida - Giuseppina e Pierangela : le tre vittime erano tutte sul terzo vagone : “Mamma aiuto, il Treno sta deragliando…”. Sono le ultime parole di Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio, al telefono con la madre alle 6.55 di stamattina. Poi è caduta la linea e c’è stato solo silenzio – racconta il padre Pietro -. Mia moglie le ha detto scappa ma poi non ha sentito più niente. Sono andato là ed era ancora incastrata dentro al Treno. Poi mi hanno detto che non ce l’ha ...