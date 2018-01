Treno deragliato a Milano | le tre vittime sono tutte donne | i nomi

Treno deragliato a Pioltello - due delle vittime sono Pierangela Tadini e Giuseppina Pirri : Il Treno deragliato a Pioltello ROMA sono tre donne le vittime del deragliamento del Treno regionale Trenord 10452 avvenuto questa mattina all'altezza di Pioltello , in provincia di Milano. sono ...

I testimoni dal Treno deragliato : "Un boato - poi il panico. Siamo scappati dai finestrini" : Il treno era partito da Cremona. A Caravaggio e Treviglio "sono salite tantissime persone. Prima di arrivare a Milano Porta Garibaldi c'è la fermata di Lambrate". Tantissime persone, forse troppe. "I treni fanno schifo, ogni mattina viaggiamo sempre in piedi". Poi il deragliamentoalle 6.57, tra Segrate e Pioltello. "Stavo parlando con un collega, un amico, e ho sentito un boato". Tra i tanti testimoni, Gennaro racconta la sua esperienza ...

Treno deragliato a Milano - soccorsi finiti : tre vittime e cento feriti. Si sospetta cedimento del binario : Un'ipotesi su cui sono già a lavoro i tecnici che si occupano della rete e che spiegherebbe come i primi convogli del Treno pieno di pendolari non siano deragliati. Il convoglio è uscito regolarmente ...

Treno deragliato a Pioltello : morte tre donne - 46 feriti di cui cinque molto gravi | Il cedimento della rotaia : Il disastro alle 7 di giovedì mattina. Il convoglio di Trenord, composto da sei vagoni, era partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi. Tre carrozze sono rimaste coinvolte nell’impatto. Linea interrotta

Milano - deragliato Treno proveniente da Cremona : morte tre donne - 5 feriti gravi - 'Sotto accusa i binari' : Incidente ferroviario a Pioltello , in provincia di Milano . Il treno trenord 10452 proveniente da Cremona è deragliato alle 6:55 poco prima di arrivare alla stazione di Lambrate. Il convoglio sembra ...

Le immagini riprese dall'alto dalla Polizia del luogo dei disastro ferroviario di Pioltello, dove questa mattina un Treno delle ferrovie Trenord è deragliato dai binari.L'incidente ha provocato 4 morti e oltre 100 feriti, alcuni molto gravi

Deragliato Treno di pendolari nel milanese - diverse vittime e molti feriti Video : Quella che doveva essere una normale mattina in cui ci si reca al lavoro si è trasformata per moltissimi pendolari del milanese in una vera e propria tragedia. Il #treno su cui viaggiavano, appartenente alla compagnia trenord, è improvvisamente Deragliato all'altezza di Seggiano di Pioltello, causando un vero e proprio accartocciamento di due dei suoi sei vagoni. Due i morti finora accertati, centinaia i feriti di cui alcuni gravissimi. Si ...

Trenord deragliato tra Segrate e Pioltello : 4 morti - 100 feriti - 10 sono gravi Video : Una vera e propria tragedia quella che ha svegliato questa mattina il Nord Italia: il #treno ferrovie Trenord numero 10452, partito dalla citta' di Cremona intorno alle 5:32 e diretto alla stazione Porta Garibaldi di Milano, è stato localizzato per l'ultima volta intorno alle 6:57, poi è scomparso dai radar e solo poco dopo è arrivata la tragica notizia. Infatti, il treno [Video] è uscito dai binari tra Segrate e Pioltello a causa di un ...

Milano - Treno deragliato a Pioltello : “Sassi spaccavano i finestrini - vedevamo scintille” : “Sono stata davvero fortunata, mi sento miracolata: mi sono trovata sull’unica carrozza dove non ci sono stati feriti. Poi quando sono scesa ho visto che era successo un disastro tutto intorno a noi“: lo ha raccontato Marcella, impiegata di 45 anni che questa mattina si trovava a bordo del treno deragliato nei pressi di Pioltello (Milano). “Sono partita questa mattina alle 6.43, da Treviglio, come faccio tutti i giorni. ...

Treno deragliato a Milano : morte 3 donne - 5 gravi | Rfi : cedimento strutturale dei binari - scambi ok : Provvisorio il bilancio della sciagura avvenuta questa mattina a Pioltello dove è deragliato un Treno pendolari in arrivo da Cremona e diretto a Milano

