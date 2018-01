Treno deraglia a Milano | ci sono vittime | cause in corso di accertamento

: RT @RaiNews: #Treno deragliato a #Pioltello, le vittime sono quattro: continua il lavoro intorno alle lamiere ? - Paolino843 : RT @RaiNews: #Treno deragliato a #Pioltello, le vittime sono quattro: continua il lavoro intorno alle lamiere ? - MolinelliL : RT @fattoquotidiano: INCIDENTE #TRENORD Milano, deraglia il regionale dei pendolari. Quattro vittime e 100 feriti, cinque sono gravi #25gen… - CarloBi85609759 : RT @RaiNews: Treno deragliato a #Milano, due morti e decine di feriti. Rabbia tra i pendolari per il tweet con cui #Trenord ha dato notizia… - noitre32 : Milano, deraglia il treno dei pendolari: "Fuori dai binari per 2 km". 3 morti e 46 feriti, alcuni gravissimi - Paolino843 : RT @SkyTG24: #UltimOra Deragliamento treno #Trenord a Pioltello, 4 morti e 5 feriti gravi #Canale50 -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Qualcosa di simile all'incidente ferroviario accaduto nell‘estate del 2016, in cui due treni siscontrati in Puglia tra Andria e Corato con il pesante bilancio di 50 feriti e 23 morti. Cambia la regione ed è una nuova tragedia, stavolta nella zona nord di, dove unto perancora indi. Secondo le prime ispezioni da parte della Rete Ferroviaria Italia, ci sarebbe stato un cedimento strutturale della rotaia. Ilmento aIl bilancio è di 4 morti e circa 100 feriti, di cui 5 in gravi condizioni. Si tratta comunque di una stima provvisoria, considerato che la situazione è in pieno aggiornamento. Ilera diretto ae l'incidente è accaduto lungo la linea che collega il capoluogo lombardo a Venezia in corrispondenza di Pioltello. Indile, inizialmente è stata ventilata l'ipotesi di un ...