Treno deraglia a Milano | 3 morti e 100 feriti

Treno deragliato a Pioltello - le testimonianze dei passeggeri : “Scenario orribile - persone schiacciate e terrorizzate” : “Boati come se qualcuno stesse lanciando sassi contro i vetri del Treno , forte tremolio e poi lo spegnersi delle luci mentre molte carrozze si inclinavano. Ho visto una delle donne morte, fra i sedili del Treno , mentre dalla mia carrozza siamo riusciti ad uscire per fortuna senza troppe conseguenze”. È una delle testimonianze di chi, dal Treno Cremona-Milano deragliato stamani all’altezza di Pioltello , alle porte di Milano, è ...

Treno deraglia a Milano - la rotaia che ha ceduto stava per essere sostituita : La rotaia che ha ceduto sulla linea Cremona-Milano stava per essere sostituita. In quel tratto erano in corso lavori di manutenzione. Lo prova una fotografia scattata esattamente nel punto in cui è ...