: RT @MediasetTgcom24: Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia il tetto del convento #torino - amazingfirenze : RT @MediasetTgcom24: Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia il tetto del convento #torino - Mary83_9 : RT @MediasetTgcom24: Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia tetto convento #torino - arcobalenietnei : RT @NewsTG_: #ULTIMORA TORINO: In fiamme il tetto del convento della Sacra di San Michele in Val di Susa: Evacuati tre padri rosminiani, ne… - nicolaPalumbo00 : RT @MediasetTgcom24: Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia tetto convento #torino - spano81 : RT @MediasetTgcom24: Torino, fiamme alla Sacra di San Michele: brucia il tetto del convento #torino -

Leggi la notizia su tgcom24.mediaset

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Nell'abbazia, luogo che ha ispirato Umberto Eco per il best seller "Il nome della Rosa", erano in corso dei lavori di ristrutturazione