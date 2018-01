THE X- FILES - I ricordi non sono come sembrano nello Sneak Peek della quarta puntata

THE X-FILES - "Plus One". Recensione 11x03 : La puntata andata in onda mercoledì, mette in campo la struttura classica e da sempre più riuscita della serie. Ad arricchire l’episodio c’è stato anche il ritorno di una guest star impeccabile nei ruoli che le sono stati assegnati. Mulder e Scully, sono coinvolti in un caso particolare. Il protagonista è un ragazzo che è riuscito a sopravvivere al suo doppleganger, che aveva cercato di mandarlo fuori strada. I due agenti interrogano il ...

THE X-FILES - Una puntata fuori dal comune quella mostrata nel promo del quarto episodio : Il network americano Fox, subito dopo la messa in onda della terza puntata, ha diffuso il promo del nuovo episodio dell’undicesima stagione intitolato “The Lost Art Of Forehead Sweat”. La puntata diretta da Darin Morgan, come abbiamo visto dal video è decisamente fuori dal comune. L’episodio si rifà all’idea di The Mandela Effect, basato su gruppi di persone che ricordano una storia alternativa. Mulder e Scully, invece scoprono come ...

THE X-FILES - Il ritorno di Karin Konoval darà una marcia in più all'episodio "Plus One" : Come ogni mercoledì ritorna puntuale l’appuntamento con una nuova puntata di The X-FILES su Fox che da anni ha l’esclusiva sulla serie interpretata da David Duchovny, Gillian Anderson. Il terzo episodio dell’undicesima stagione firmato da Chris Carter e diretto da Kevin Hook, si intitolerà “Plus One”. Questa sera i due agenti dell’FBI, Fox Mulder e Dana Scully, dovranno affrontare una situazione difficile. I colleghi saranno alle ...

THE X-FILES - Decisione irremovibile della Anderson e promo della terza puntata : Dopo la messa in onda dell’episodio, andato in onda lo scorso mercoledì, la Fox ha diffuso il nuovo promo della prossima puntata intitolato “Plus One”.Come vediamo dalle anticipazioni, le immagini non rivelano molto di nuovo, se non misteri e situazioni poco chiare. Scully è sempre più dubbiosa e continua a farsi delle domande. Per trovare un po' di chiarezza, l’agente si reca in un ospedale a trovare una vecchia conoscenza. Chissà se riesce ad ...

THE X-FILES - "This". Recensione 11x02 : Il secondo episodio dell’undicesima serie di The X-FILES intitolato “This”, ha il merito di riportare sul piccolo schermo l’accoppiata vincente Mulder - Scully. I due attori, da anni partner sul set, hanno incanalato nel corso dell’episodio l’alchimia e la complicità che da anni contraddistingue la loro interpretazioni e che ha fatto della serie un successo lungo anni. Oltre alla bravura dei protagonisti, la puntata funziona perché ci ...

THE X-FILES - Sneak Peek e anticipazioni sulla seconda puntata : Nonostante l’annuncio shock della protagonista Gillian Anderson, decisa ad abbandonale lo show alla fine di questa stagione, la serie ritorna questa sera sul canale Fox con una nuova puntata. L’episodio scritto e diretto da Glen Morgan, come di consueto ha come protagonisti i due agenti dell’FBI alle prese con strani fenomeni paranormali e alieni. Troviamo una vecchia conoscenza di Mulder e Scully, che cerca di dargli una mano in un momento ...

THE X-FILES - Il promo seguito dall'annuncio shock della Anderson : La Fox ha diffuso un nuovo promo della stagione “The Saga Continues”, dopo quello che annunciava l’arrivo della premiere. La clip ci anticipa alcune delle immagini che vedremo nel corso della serie.Il promo è stato accompagnato da alcune rivelazioni della Anderson che hanno lasciato senza parole i fan della serie. L’attrice ha dichiarato ufficialmente che questa sarà l’ultima stagione in cui vestirà i panni dell’agente Dana Scully. Secondo ...

THE X-FILES - "My Struggle III". Recensione 11x01 : La puntata d’esordio “My Struggle III” di The X-FILES, andata in onda lo scorso mercoledì, pur ricca di colpi di scena che mettono in dubbio quanto visto nel corso di tutta la storia della serie, sembra arrivata ad un limite che non riesce e non deve superare. La scorsa stagione ci aveva lasciati con i protagonisti alle prese con un’epidemia e l’arrivo degli alieni sulla Terra, in un’atmosfera quasi surreale agevolata anche dalla presenza ...

THE X-FILES - La nuova stagione non deluderà i fan : Il 2018 non poteva che iniziare nel migliore dei modi per i fan di The X-FILES. Da ieri la rete americana Fox ha dato il via alle nuove puntate dell’undicesima stagione della serie più misteriosa mai apparsa sugli schermi.Gli appassionati sono stati accontentati con delle immagini che li hanno incuriositi e messi in allerta. L’anteprima ci mostra Scully (Gillian Anderson) al telefono con il suo collega ed ex amante Mulder (David Duchovny). La ...

Gennaio 2018 su Sky con X-Files 11 - American Crime Story e THE Orville : tutte le serie in onda : Grandi serie a Gennaio 2018 su Sky: X-Files 11, American Crime Story 2 e The Orville sono solo alcuni dei titoli previsti per le prossime settimane. Grandi ritorni e nuovi debutti a Gennaio 2018 su Sky per la gioia di tutti coloro che amano le serie tv e le seguono in tv e non in streaming. Il calendario è davvero molto ricco soprattutto per questi primi tre mesi dell'anno e allora prendete carta e penna perché quasi ogni giorno ci sarà una ...

L.A. Noire : THE VR Case Files è ora disponibile per HTC Vive : Uno dei titoli più apprezzati della scorsa generazione, L.A. Noire, è approdato su current gen da qualche tempo, il thriller poliziesco di Rockstar ha rivisto la luce su PS4, Xbox One e Switch, di queste versioni vi abbiamo già proposto la nostra recensione, ma, come saprete, c'era un'altra versione in arrivo, stiamo parlando di L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive.Ebbene, L.A. Noire: The VR Case Files è ora disponibile per HTC Vive. Con ...

Svelati i requisiti di sistema per L.A. Noire : THE VR Case Files : Rockstar, come saprete, ha deciso di portare il suo thriller poliziesco L.A. Noire sulle console di attuale generazione PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con queste versioni del gioco migliorate siamo tornati a vestire i panni di Cole Phepls, ma la compagnia annunciò anche L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive.Il titolo sarebbe dovuto uscire il 14 novembre, tuttavia Rockstar ha posticipato il lancio fino a oggi 15 dicembre. Con la ...