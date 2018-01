Test Ducati 2018 Motogp | a Sepang la pioggia ferma la rossa | presente anche Stoner

MotoGP - Test Sepang 2018 : primi passi per la nuova Ducati GP18. Obiettivo stabilità in curva per colmare il gap dalla Honda : Circa una decina di giorni fa, presso l’Auditorium Ducati di Borgo Panigale, la nuova GP18 ha mostrato le sue forme. Una livrea un po’ diversa ed un grigio aggressivo a caratterizzare una Rossa il cui unico Obiettivo è il seguente: vincere il titolo iridato della classe MotoGP 2018. Reduce da una stagione estremamente positiva, suggellata dalle 6 vittorie ottenute da Andrea Dovizioso che hanno permesso al forlivese di lottare con lo ...

Ducati - Test privati a Sepang : Stoner in pista - poi arriva la pioggia : In sella alla Rossa di borgo Panigale è salito Casey Stoner , ex campione del mondo, e anche in questa stagione "collaudatore do lusso". La pioggia, però, ha condizionato la sua azione in pista così ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : la Honda parte ancora in una posizione di vantaggio rispetto a Ducati e Yamaha : Dal 28 al 30 gennaio i cronometri della MotoGP inizieranno nuovamente a contare. A Sepang (Malesia), la prima sessione di Test invernali darà un’indicazione sugli equilibri in pista in vista dell’esordio iridato del 18 marzo a Losail (Qatar). Come da tradizione, sarà il nastro d’asfalto malese a valutare le nuove “nate” di questa stagione 2018 che sta per partire e la curiosità non manca sull’annotare i ...

MotoGP : Stoner proverà la nuova Ducati prima di Dovizioso e Lorenzo a Sepang. Sarà l’australiano a Testare la bontà della Rossa : Sarà Casey Stoner a testare per primo la bontà della nuova Ducati 2018. Il due volte campione del mondo di MotoGP (2007 e 2011), attualmente collaudatore della Casa di Borgo Panigale, salirà in sella alla Rossa, tra il 24 ed il 26 gennaio in Malesia coadiuvato da Michele Pirro, a precedere i test collettivi che avranno inizio a partire dal 28 dello stesso mese sempre a Sepang. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo dovranno attendere le indicazioni ...

MotoGP : la Ducati critica la nuova norma dei Test 2018 : Le modifiche regolamentari poco gradite a Ducati? Sembrerebbe di sì. Ad ottobre è stato annunciato, infatti, che nel 2018 solo tre delle cinque sessioni di prove riservate ai team dovranno tenersi sui tracciati del Mondiale, con i collaudatori che potranno salire in sella alle moto solo in tre prove. Una decisione voluta dall’organizzazione del Circus per evitare che le squadre potessero sfruttare i test in funzione anche del weekend che ...

MotoGp Ducati - concluso Test a Jerez : Jerez - Ultima sessione di test del 2017 per i piloti del Ducati Team: a Jerez Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo hanno provato alcune evoluzioni in previsione della moto 2018 e hanno testato nuove ...

MotoGP - Test Jerez 2017 : comanda la Ducati! Andrea Dovizioso sfreccia in MotoGP - Marco Melandri è il più veloce in Superbike : Seconda giornata di Test ‘misti’ tra MotoGP e Superbike sul circuito di Jerez. Al termine del mercoledì spagnolo, ci sono italiani, piloti e moto, al comando in entrambe la categorie. Nella classe regina del Motomondiale il più veloce è stato Andrea Dovizioso con il tempo di 1’37″663, mentre tra le le derivate di serie il miglior tempo è stato fatto segnare da Marco Melandri in 1’39″663. Per le due Ducati ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2017 (15 novembre) in DIRETTA : ultimo giorno di prove al Ricardo Tormo. La Yamaha vuol confermarsi - Honda e Ducati inseguono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test di Valencia, sul tracciato Ricardo Tormo per la MotoGP. Ultima giornata di Test sul tracciato spagnolo prima di ritrovarsi nel 2018 e ripartire per un’altra grande stagione. Ieri, in questo assaggio di quel che sarà con le moto aggiornate in vista della prossima stagione, il più veloce è stato Maverick Viñales, davanti a Johann Zarco, Marc Marquez e Valentino Rossi. La ...