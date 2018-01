Test baropodometrico | a cosa serve e quando farlo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Ilè un esame posturale che fornisce, grazie allo studio delle oscillazioni del corpo durante la statica, una serie di informazioni che ci servono per stabilire l’eventuale presenza di un disturbo di equilibrio. Lo scopo è quello di migliore la postura globale del corpo, in quanto problemi come dolori alle ginocchia, al bacino, alla colonna vertebrale o cervicale, possono essere causati proprio da una cattiva postura. Ilprevede: controllo in ortostatismo bipodalico (statico) ed indagine del passo durante l’evoluzione cinetica del movimento (dinamico). L’esame permette di valutare soggetti che sono affetti da problematiche a livello podalico e da disturbi posturali, sia in fase statica che dinamica. Le applicazioni preventive riguardano soggetti in età prescolare e scolare, per lo screening di patologie di interesse ortopedico e neurologico. ...