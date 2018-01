Tennis | Australia | Cilic in finale

Tennis - Australian Open : Cilic vola in finale : MELBOURNE , AUSTRALIA, - Marin Cilic è il primo finalista degli Open d'Australia di Tennis. Il croato, testa di serie numero 6 del torneo, ha battuto il britannico Kyle Edmund in tre set 6-2, 7-6 , 7-...

Tennis - Australian Open : Cilic primo finalista. Sarà rivincita di Wimbledon? : In finale affronterà il vincente dell'altra semifinale che vedrà di fronte lo svizzero Roger Federer, n°2 del mondo che lo ha battuto nell'ultima finale di Wimbledon, e la rivelazione del torneo: il ...

Tennis - Australian Open : Wozniacki sfida Halep per titolo e n.1 : MELBOURNE - Saranno Simona Halep e Caroline Wozniacki a contendersi il titolo del singolare femminile all'Australian Open, primo slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. ...

Tennis - Australian Open 2018 : la finale sarà Wozniacki-Halep : La romena, numero 1 del mondo, ha battuto 6-3, 4-6, 9-7 Angelique Kerber (21testa di serie del seeding) al termine di un match durato due ore e 20'. Per Halep si tratta della terza finale di uno Slam ...

domani venerdì 26 gennaio termineranno le semifinali agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis. Si preannuncia una giornata davvero intensissima con il match tra il coreano Hyeon Chung e Roger Federer e che ci dirà chi tra il giovane asiatico o il fenomeno di Basilea avrà accesso all'ultimo atto.

domani venerdì 26 gennaio termineranno le semifinali agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis. Si preannuncia una giornata davvero intensissima con il match tra il coreano Hyeon Chung e Roger Federer e che ci dirà chi tra il giovane asiatico o il fenomeno di Basilea avrà accesso all'ultimo atto.

Tennis - Australian Open : Halep e Kerber in semifinale : Vittoria senza problemi anche per la tedesca Kerber, ex numero uno del mondo, che praticamente non ha lasciato spazio alla rivale. per la Kerber è la seconda semifinale a Melbourne, dove vinse nel ...

Tennis - Australian Open : il trionfo di Chung vale 9 : TORINO - Tutti in piedi per la sorpresa dell'Australian Open: solo applausi per il giovanissimo sudcoreano Hyeon Chung che, dopo il netto 3-0 a Djokovic negli ottavi di finale, ha messo in fila l'...

Tennis - Australian Open : sorpresa Chung - in semifinale sfida Federer. Ok Kerber e Halep : Il campione svizzero, numero 2 del mondo e campione uscente a Melbourne, si è imposto in tre set sul ceco Tomas Berdych, numero 19 del seeding Australiano, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, 6-4 in ...

Tennis - Australian Open sorpresa Chung - è in semifinale. Ok Kerber e Halep : L'ex numero 1 del mondo, infatti, sarà in campo il 10 febbraio in occasione del primo incontro di Fed Cup tra Stati Uniti e Olanda. Serena ha provato a essere al via al primo Slam della stagione ...