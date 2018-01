Tassa di soggiorno troppo alto | confronto Fiap-Confartigianato

Roma - Tutti dovranno pagare la Tassa di soggiorno - in vista un accordo anche con Airbnb. 3 - 5 euro/notte : ... ma non tutto il turismo è di "qualità": ossia non tutto ha la capacità di muovere l'economia locale, in quest'ottica l'amministrazione capitolina punta su accordi con i vettori aerei (l'aeroporto di ...

Roma - arriva Tassa soggiorno web : tassa di soggiorno da 3,50 euro in arrivo a Roma anche per chi prenota via web. "Il nuovo regolamento sul contributo di soggiorno è pronto. Solo l'anno scorso Airbnb ha accolto 1.4 milioni di ospiti" ...

Meloni lancia Tassa soggiorno a 3 - 5 euro per Airbnb; Regionali - spunta il nome di Parisi e Zingaretti presenta lista 'Centro solidale' : Regionali, Zingaretti presenta lista CIVICA CENTRO SOLIDALE Personalità dell'associazionismo e del volontariato, nomi di spicco del mondo della scienza, del cattolicesimo e della Comunita' ebraica di ...

Airbnb - a Roma arriva la Tassa si soggiorno : sarà di 3 - 5 euro a notte - : L'assessore allo sviluppo economico della Capitale, Adriano Meloni, ha annunciato che in base al nuovo regolamento anche coloro che utilizzano la piattaforma per affitti brevi dovranno pagare l'...

Turismo - Veneto : necessità riordino applicazione Tassa soggiorno : Venezia, 10 gen. (askanews) 'L'imposta di soggiorno deve essere gestita in modo equilibrato, organizzato, trasparente e il più possibile omogeneo, affinché non sia percepita da chi la paga come un ...

Vacanze : altri 100 Comuni applicheranno la Tassa di soggiorno nel 2018 : Le Vacanze degli italiani e non solo rischiano di costare sempre più care. Da quest'anno, infatti, altri 100 Comuni italiani introdurranno nel proprio bilancio e, quindi, faranno pagare ai villeggianti o a chi si reca nel loro territorio per lavoro, la tassa di soggiorno. Il tributo era stato introdotto, per la prima volta, due anni fa, solo nel corso del 2017 aveva garantito un extra-gettito di circa 460 milioni di euro. Ma secondo le ...

Roseto - ricorso al Tar contro la Tassa di soggiorno : ... "questa amministrazione si è preoccupata di tartassare categorie produttive che, annualmente, creano centinaia di posti di lavoro senza preoccuparsi dei risvolti negativi sull'economia cittadina. ...

Tassa soggiorno - Anci : con manovre governo sindaci come esattori : Roma, 4 gen. (askanews) 'Con queste manovre il governo ha messo a rischio i servizi essenziali dei Comuni e trasformato, per suo conto, i sindaci in esattori delle tasse: nella mia città abbiamo ...

Tassa di soggiorno in altri cento Comuni nel 2018 : insorgono gli albergatori : Con lo sblocco delle imposte locali, il balzello si espande a macchia d'olio e viene aumentato. Si parla di un "tesoretto" da 600 milioni

L’accelerata dei Comuni sulla Tassa di soggiorno. Un tesoretto da 650 milioni : La corsa ai rincari è iniziata un attimo dopo che il governo a metà 2017 ha tolto il divieto, ma il grosso degli aumenti è scattato lunedì scorso. Dopo due anni di blocco da quest’anno saranno così 100 in più i Comuni italiani dove i turisti dovranno pagare la tassa di soggiorno. Quello dell’imposta sui turisti, rimasta congelata per due anni come ...

Tassa di soggiorno : ... da un lato, di dare maggiore regolamentazione ad un settore, quello turistico, in continua espansione e che genera sempre più economia nella nostra città e, dall'altro, permetterà di aumentare le ...

Bolzonello (Fvg) : polemica su Tassa soggiorno è una gaffe : Trieste, 29 dic. (askanews) 'La presidente regionale di Federalberghi lamenta oggi le conseguenze di una mancata estensione a tutte le strutture con finalità turistica della tassa di soggiorno ...

La Tassa di soggiorno - il ruolo di Ubi e la timida crescita dell'economia. Il punto di Andrea Sereni : Leggeri segnali di crescita e ottimismo doverosamente cauto. Si chiude così il 2017 per quello che riguarda la sfera economica e i comparti produttivi dell'Aretino. A fornire un'analisi è la Camera di ...

Tassa di soggiorno - aumento massimo in valle di Fiemme : TRENTO. La seconda Commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento ha dato parere favorevole alla delibera che riguarda la richiesta della Comunità della valle di Fiemme di elevare l'...