Tania Cagnotto presenta la figlia Maya | la prima foto su Instagram

Tania Cagnotto mamma : «A casa - in tre» : A due giorni dalla nascita della figlia Maya, Tania Cagnotto pubblica la prima foto della bambina, stretta tra le sue braccia. «Buongiorno a tutt! Io e Maya stiamo benissimo e domani si torna a casa in 3», ha scritto la tuffatrice via social ringraziando i follower per gli auguri ricevuti. https://www.instagram.com/p/BeXZab5lu-w/?taken-by=CagnottoTania Poco più di tre chili, Maya è nata a Bolzano ed è la prima figlia dell’ex tuffatrice e ...

Tania Cagnotto è diventata mamma : è nata la piccola Maya Video : E' arrivata la cicogna per #Tania Cagnotto. La nota nuotatrice è divenuta madre [Video] per la prima volta. La nascita della piccola Maya è stata anticipata di una settimana. A riferire la lieta notizia è stata la Federnuoto con un annuncio stampa. La bambina, prodotto dell'amore di Tania e del marito Stefano Parolin, pesa circa 3 chili e 40 grammi e gode di ottima salute. Per ora non sono noti ulteriori particolari, ma è certa la gioia della ...

Tania Cagnotto diventa mamma : è nata Maya : Fiocco rosa a casa di Tania Cagnotto: l'ex tuffatrice - sposata dal settembre 2016 con Stefano Parolin - è diventata mamma della piccola Maya con una settimana d'anticipo rispetto al termine. La piccola pesa 3 chili e 40 grammi.L'annuncio è stato dato dalle pagine social dell'ex atleta bolzanina con un messaggio firmato dalla redazione web e dal fan club: "Benvenuta piccola Maya", si legge nel post ...

Tania Cagnotto È DIVENTATA MAMMA : L'ANNUNCIO : Le congratulazioni della Federnuoto per la nascita Immediate le congratulazioni del mondo del Nuoto italiano alla CAGNOTTO. ' Un tuffo di felicità che la Federnuoto condivide con emozione . Giungano ...

Tania Cagnotto è diventata mamma! Benvenuta piccola Maya : Tania Cagnotto è diventata mamma! La tuffatrice ha partorito oggi la piccola Maya, nata con una settimana d’anticipo rispetto al previsto. La bimba pesa 3,040 kg e sta molto bene, proprio come la mamma che sta festeggiando il lieto evento con il marito Stefano Parolin. La 32enne bolzanina, medagliata alle Olimpiadi di Rio 2016 e già Campionessa del Mondo, inizia così una nuova vita. Ma chissà che tra qualche mese non si faccia rivedere su ...

Tania Cagnotto è diventata mamma : è nata Maya! : Con una settimana di anticipo rispetto alla data prevista Tania Cagnotto è diventata mamma. Il 23 gennaio è nata Maya, la figlia della più grande tuffatrice italiana, campionessa del mondo e argento e bronzo alle Olimpiadi, e del marito Stefano Parolin. La piccola pesa 3 chili e 40 grammi. La bimba arriva un anno dopo quella della compagna di sincro Francesca Dallapè, anche lei mamma di una femmina, Ludovica. Ha una zia d’eccezione e un nonno ...