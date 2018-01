Superenalotto | centrato un ' 5' da 175mila euro

Superenalotto : centrato un 5+1 da oltre 677mila euro : Nell’estrazione SuperEnalotto di sabto 13 Gennaio 2018, non si vede il 6, ma c’è un 5+1 da oltre 677mila euro . Il “6” continua a nascondersi anche nel concorso di sabato 13 gennaio del SuperEnalotto , con il Jackpot che sale a 85,4 milioni, ma festeggia un giocatore di Russi (RA) che ha centrato un “5+1” da oltre 677mila euro . La schedina […]

