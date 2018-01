Superbollo 2018 | data di scadenza | chi deve pagare la tassa e chi è esente

: Bollo auto e superbollo 2018: manca poco alla scadenza, chi deve pagare e chi no (Investire Oggi)… - infoiteconomia : Bollo auto e superbollo 2018: manca poco alla scadenza, chi deve pagare e chi no (Investire Oggi)… - Investireoggi : Bollo auto e superbollo 2018: manca poco alla scadenza, chi deve pagare e chi no - RealTimeNews__ : RT @Adnkronos: #Superbollo, -7 alla scadenza - monicadeluca67 : RT @Adnkronos: #Superbollo, -7 alla scadenza - Adnkronos : #Superbollo, -7 alla scadenza -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Ladiperilauto è prossima, ma non tutti sono al corrente dei termini della legge previsti per questaaddizionale al normale bollo automobilistico introdotta dallo Stato. Vediamo nel dettaglio come funziona e le auto interessate obbligatoriamente allae quali sono le auto interessate allaIl termine ultimo per il pagamento delauto per ilè previsto per il prossimo 31 gennaio. Questaaddizionale è stata inserita dallo Stato al normale pagamento del bollo e risulta pari a 20 euro in più su ogni kilowatt e, in particolar modo, è obbligatoria per gli automobilisti che possiedono auto sulle quali sono montati motori che superano i 185 Kw. Questa somma addizionale varia in relazione all’anno di costruzione della macchina, infatti, si riduce ogni 5 anni fino al raggiungimento della soglia ...