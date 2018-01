Stefano Parisi candidato Centrodestra nel Lazio Elezioni 2018 | guida stabile e

Chi è Stefano Parisi - il candidato presidente del centrodestra alla Regione Lazio : Parisi porta in Italia il cinema in streaming e on demand. Nel 2016 Stefano Parisi si candida come sindaco a Milano per il centrodestra, sostenuto sia dalla Lega di Matteo Salvini che da Silvio ...

Stefano Parisi sarà il candidato del centrodestra alla presidenza del Lazio : Stefano Parisi, ex candidato a sindaco di Milano e leader del movimento Energie per l’Italia, ha annunciato oggi che sarà il candidato del centrodestra alla presidenza del Lazio. Parisi parteciperà alle prossime elezioni regionali che si svolgeranno il 4 marzo, The post Stefano Parisi sarà il candidato del centrodestra alla presidenza del Lazio appeared first on Il Post.

Regionali Lazio - Stefano Parisi candidato del centrodestra : “Guida stabile e sicura” : “I leader di Forza Italia, di Fratelli d’Italia, della Lega e di Noi con l’Italia, hanno proposto a Stefano Parisi la candidatura alla Presidenza della Regione Lazio con il convinto sostegno di tutte le loro liste. Stefano Parisi ha accettato mettendo a disposizione la sua competenza e il prestigio necessari a guidare una delle più importanti regioni d’Italia, oggi alle prese con gravi problemi legati sia al malgoverno della sinistra, sia ...

Stefano Parisi candidato presidente nel Lazio per il centrodestra : Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia ed ex sfidante di Beppe Sala alle ultime amministrative a Milano, sarà il candidato presidente alla Regione Lazio per il centrodestra. "Oggi ho ricevuto l'invito dai leader del centrodestra a candidarmi come Governatore della Regione Lazio - scrive su Facebook -. Come molti di voi sanno, su questa ipotesi già circolata nei giorni scorsi abbiamo avuto una lunga discussione all'interno ...

