Stefano Parisi candidato centrodestra a governatore Lazio

Stefano Parisi candidato presidente nel Lazio per il centrodestra : Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia ed ex sfidante di Beppe Sala alle ultime amministrative a Milano, sarà il candidato presidente alla Regione Lazio per il centrodestra. "Oggi ho ricevuto l'invito dai leader del centrodestra a candidarmi come Governatore della Regione Lazio - scrive su Facebook -. Come molti di voi sanno, su questa ipotesi già circolata nei giorni scorsi abbiamo avuto una lunga discussione all'interno ...

Vertice ad Arcore sul candidato : Stefano Parisi in pole position : È iniziato ad Arcore il Vertice voluto da Silvio Berlusconi, di ritorno da Bruxelles, con i capigruppo di Camera e Senato, Paolo Romani e Renato Brunetta, Niccolò Ghedini, Licia Ronzulli, Gianni Letta,...

Il centrodestra pensa a Stefano Parisi candidato presidente nel Lazio : Sarebbe Stefano Parisi il nome su cui il centrodestra vuole puntare per le elezioni regionali in Lazio. L'offerta per Parisi, già candidato sindaco alle comunali di Milano - dove ha perso al ballottaggio contro Beppe Sala - e leader di "Energie per l'Italia", sarebbe arrivata dopo una riunione da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord.La proposta, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Omniroma, che Parisi sta valutando in ...

Silvio Berlusconi risolve la situazione in Lazio : il candidato sarà Stefano Parisi : A togliere le castagne dal fuoco ci pensa ancora una volta Silvio Berlusconi . Siamo in Lazio, dove il centrodestra continua a scannarsi sul nome del candidato. Oltre a Sergio Pirozzi che non molla ...

Silvio Berlusconi - la pugnalata di Stefano Parisi : 'Ha in testa le larghe intese' : Un tempo, neppure troppo lontano, era uno dei preferiti di Silvio Berlusconi . Oggi, invece, è rimasto addirittura fuori dalla coalizione di centrodestra . Si parla di Stefano Parisi , che ha appena ...

Silvio Berlusconi - la decisione definitiva : Stefano Parisi fuori dalla coalizione di centrodestra : Dentro o fuori, dentro o fuori. Il tormentone è andato avanti per settimane, seppur in secondo piano rispetto alla 'prima linea' delle alleanze all'interno del centrodestra. Energie per l'Italia ...

Stefano Parisi : 'L'Anac va abolita - non si combatte la corruzione bloccando la PA' : ... una Corte dei Conti che abbia al suo interno maggiore capacita' di controllo economico e quindi meno laureati in legge e piu' laureati in economia . Si tratterebbe di una Corte dei Conti molto piu' ...