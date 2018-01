Stefano De Martino News | la rivincita degli ex | con Francesco Monte conquista l’Isola

Isola - Stefano De Martino contro la noia : "Ore su Facetime con Gilda Ambrosio. Rapporto rafforzato con la distanza" : MILANO ? Quest?anno Stefano de Martino si è aggiudicato il ruolo di opinionista nella nuova edizione dell?Isola dei Famosi, che va in onda su Canale...

Stefano De Martino all’Isola dei Famosi : il gesto d’amore per Gilda : Stefano De Martino e Gilda stanno ancora insieme: la prova all’Isola dei Famosi Altro che semplice amicizia, il rapporto tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio cresce sempre di più! E la lontananza dovuta all’Isola dei Famosi sta rafforzando il sentimento tra il ballerino e la stilista. Come fa sapere il settimanale Chi nell’ultimo numero […] L'articolo Stefano De Martino all’Isola dei Famosi: il gesto ...

Isola dei Famosi - Stefano De Martino e la battuta pungente per Belen Rodriguez in diretta : Primo scoglio superato per Stefano De Martino come inviato de l' Isola dei Famosi 2018 : tra tuffi in mare, spiegazioni chiare delle prove e battutine qua e là, l'ex ballerino di Amici ha ottenuto un ...

Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio : ritorno di fiamma? : Avrebbe dovuto essere libero da coinvolgimenti sentimentali. O meglio, Stefano De Martino stesso ha dichiarato di essere single e di non pensare più di tanto al mettere su famiglia (già fatto con Belen Rodriguez) per concentrarsi solo sul lavoro e, segnatamente, su L’isola dei famosi, trasmissione in cui sta ricoprendo il ruolo di inviato in loco dall’Honduras. LEGGI: Isola dei famosi 2018, tutto quello che c’è da sapere sul cast, ...

Marcello Sacchetta Vs il gossip/ Amici - Giulia Pauselli e Stefano De Martino? Una storia vecchia : Marcello Sacchetta difende a spada tratta la sua fidanzata Giulia Pauselli da chi continua a definirla la ex fidanzata (o altro) di Stefano De Martino, suo collega e amico(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:45:00 GMT)

JEREMIAS RODRIGUEZ / Il rapporto con Stefano De Martino e le similitudini con quello con Andrea Iannone : JEREMIAS RODRIGUEZ svela di non avere più alcun rapporto con l'ex cognato Stefano De Martino, padre del suo nipotino Santiago. Poi parla del rapporto con Iannone(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:45:00 GMT)

Stefano De Martino - i fan lo mettono sotto accusa. E c'è chi rimpiange Bettarini : I fan contro Stefano De Martino . L'ex ballerino di Amici, ha esordito ieri sera come inviato dell'Isola dei Famosi. Tripudio per il suo sex appeal, ma diverse critiche per la conduzione. Come riporta ...

Isola del Famosi 2018 - le urla di Francesca Cipriani - la pipì di Giucas Casella - gli slip di Stefano De Martino : il trash è morto - viva il trash : Francesca urla, non vuole buttarsi dall’elicottero. Giucas fa pipì con Amaurys. Mara si fa ipnotizzare dai micro slip di Stefano e non capisce più niente. Se ci fosse un Dio del trash, e a questo punto viene facile pensare che ci sia, leggendo queste brevi descrizioni gongolerebbe. Perché lui, immanente e trascendente com’è, saprebbe perfettamente di chi stiamo parlando. E sarebbe fiero di questi protagonisti de L’Isola dei ...

Isola dei Famosi : un segnale per Stefano De Martino da parte di Belen? Video : Quest'anno la tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi ha riservato per i telespettatori tantissime sorprese. Una sorpresa in assoluto, che il pubblico quanto Mara Venier sembra aver apprezzato, è senza dubbio la presenza di #Stefano De Martino all'interno del cast nel ruolo di inviato. Il ballerino di Amici, dopo aver debuttato su Canale 5 in prima serata, ha spaccato l'opinione pubblica: sì, perché se da un lato è stato apprezzato, ...

