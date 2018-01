: Spettacoli di Matematica, quando divertirsi aiuta l’apprendimento - MaurizioMurgia : Spettacoli di Matematica, quando divertirsi aiuta l’apprendimento - evyna : Spettacoli di Matematica, quando divertirsi aiuta l'apprendimento - -

Leggi la notizia su laragnatelanews

(Di giovedì 25 gennaio 2018)diè una associazione di promozione sociale, di ingegneri ed attori professionisti, che dal 2011 realizzae format di edutainment per le scuole di ogni ordine e grado, ed ha vinto numerosi premi per la creatività e l’innovazione. SdM dispone di una casa di produzione cinematografica per la produzione di servizi culturali ad alto valore tecnologico, comprese “produzioni cinematografiche e televisive, basate sulla“. La società si colloca all’interno delle start-up innovative della Regione Lazio ed in particolare nell’ambito dell’area delle industrie creative digitali. Il presidente, Aldo Reggiani è un ingegnere umanista, ha vissuto e lavorato per 35 anni come manager in USA, Irlanda, Ecuador, India, Singapore, Egitto ed in molte regioni italiane, che ci ha raccontato, nello specifico, le attività che si sono ...