Spal-Inter a Giacomelli

Serie A - torna Giacomelli : Spal-Inter. Irrati per Milan-Lazio : ROMA - L' Aia ha ufficializzato i nomi dei fischietti che dirigeranno le gare valide per la terza giornata di ritorno di Serie A. Spal-Inter è stata affidata Giacomelli della sezione di Trieste. ...

L'arrivo di Sturridge stravolge l'Inter? Ecco il possibile nuovo 11 di Spalletti Video : L'#Inter è sempre tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato. Ieri è arrivata l'ufficialita' dell'acquisto del fantasista brasiliano, Rafinha, arrivato in prestito gratuito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro più tre milioni di bonus legati al possibile piazzamento in Champions League. Si tratta del secondo acquisto dopo L'arrivo dal Benfica del centrale argentino, Lisandro Lopez, ...

La furia di Spalletti si abbatte sull’Inter : denigrati alcuni calciatori - la mossa “paracula” del tecnico nerazzurro : Luciano Spalletti ha sbroccato ufficialmente. Il tecnico di Certaldo d’altra parte aveva annunciato questo modus operandi in una delle sue prime conferenze stampa all’Inter: “A me sono state promesse delle cose… Se non sarà così verrò qui e dirò che mi è stato promesso qualcosa che non è stato mantenuto. Le cose promesse bisogna portarle a casa”. Queste le parole rilasciate in estate e così è stato, Spalletti è ...

Inter - Spalletti : "Rafinha non risolve i problemi. Ci serve un centrocampista" : Sei gare di campionato consecutive senza vittorie (quattro pareggi e due sconfitte), appena tre gol fatti e 'una squadra che perde tranquillità e certezze con troppa facilità. Certi sbalzi di ...

Inter - le parole di Spalletti fanno pensare solo una cosa Video : Domenica 21 gennaio alle ore 20,45 a San Siro è andato in scena il big match tra Inter e Roma, valido per la 21a giornata di Serie A. Le due squadre [Video] non sono andate oltre l'1-1, dando quindi il via libera alla Lazio di Simone Inzaghi, che sorpassa proprio i nerazzurri, piazzandosi al terzo posto in netta posizione di Champions League. I giallorossi sono andati in vantaggio nel primo tempo con El Shaarawy, bravo a sfruttare un rilancio ...

Inter - Spalletti : 'Dobbiamo avere più coraggio - con il timore non andiamo da nessuna parte' : Quelli che hanno timore devono farsi da parte perché noi vogliamo passare per arrivare in fondo': così l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti commenta a Premium Sport il pareggio con la Roma. 'Non ...

Inter - Spalletti : "A volte abbiamo paura di non farcela. Santon non chieda scusa" : Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nel post partita, non nasconde l'amarezza per il pareggio arrivato in rimonta: "A volte abbiamo timore di non farcela, a volte scompariamo dal campo. E non ...

Rafinha è dell'Inter/ Calciomercato news : un vero jolly alla corte di Spalletti : Calciomercato, Rafinha è dell'Inter: il brasiliano arriva in prestito fino al 30 giugno. I nerazzurri potranno (non obbligatoriamente) riscattarlo a giugno per 35 milioni + 3

Calciomercato Inter - ecco il “cambio di strategia” chiesto da Spalletti : Calciomercato Inter – L’Inter di Luciano Spalletti esce dalla gara di ieri con un sorriso dato il pari acciuffato nel finale. Ma anche contro la Roma qualche problema nella rosa si è visto. Il tecnico Interista ha sempre avuto come tendenza quella di cambiare spesso e volentieri gli esterni per dare freschezza alla manovra nella ripresa, all’Inter questo non può farlo perchè praticamente ne ha solo 2 in rosa per 2 posti ...

Serie A - Inter-Roma : sentite Spalletti e Di Francesco Video : La partita tra #Inter e Roma si è conclusa con un pareggio: alla rete di El Shaarawy del primo tempo ha risposto Vecino nel finale di gara. Risultato sostanzialmente giusto, con l'Inter che ha avuto sicuramente maggiori occasioni ma la Roma che ha avuto la possibilita' di vincere essendo passata in vantaggio. Vediamo cosa hanno detto i due tecnici, Luciano #Spalletti e Eusebio Di Francesco, nei commenti post partita. Le parole di Luciano ...

VIDEO/ Inter-Roma (1-1) : highlights e gol. Spalletti : non dobbiamo avere timore (Serie A 21^ giornata) : VIDEO Inter-Roma (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 21^ giornata di Serie A. Big match a San Siro con Spalletti che ritrova i giallorossi.

Inter - è il Rafinha-day : oggi le visite e la firma sul contratto ma Spalletti lo ‘boccia’ subito : Archiviato il pareggio casalingo ottenuto con la Roma grazie ad un goal di Vecino nel finale, l’Inter si appresta ad accogliere il secondo colpo di questo calciomercato Internavel. oggi è il giorno di Rafinha. Il brasiliano, arrivato a Milano nel pomeriggio di ieri, sosterrà in mattinata le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri. L’ex Barcellona avrebbe già scelto il suo numero di maglia: la 12. A ...

